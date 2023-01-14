Об этом рассказал глава ОВА Олег Синегубов. По его словам, на местах попаданий сейчас работают экстренные службы.
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В Харькове ударили по объектам инфраструктуры
Синегубов рассказал, что в Харьковской области зафиксировали 2 "прилета" вражеских ракет в объект критической инфраструктуры.
В настоящее время применяются аварийные отключения света. На месте работают экстренные службы. Информация уточняется,
– отметил председатель ОВА.
Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что по состоянию на 16:40 до сих пор продолжается массированная ракетная атака по Украине. Враг целит по объектам инфраструктуры.
"Сразу после ее окончания все коммунальные и энергетические службы Харькова начнут работу по восстановлению света, тепла и водоснабжения города. В городе работает только наземный транспорт – мы привлекли схему автобусных маршрутов на случай отключения электроэнергии, которые дублируют основные магистральные маршруты трамваев и троллейбусов", – рассказал мэр.
Он призвал всех сохранять спокойствие и напомнил, что в Харькове открыты Пункты Несокрушимости, где при необходимости можно зарядить свои мобильные телефоны, согреться, выпить горячие напитки.
"Мы преодолеем и этот вызов!! Выстоим и обязательно Победим!! Мы – вместе! Мы – харьковчане!!!" – подытожил Терехов.
По информации Суспильное, спикер "Харьковоблэнерго" Владимир Скичко рассказал, что Харьков и все общины области полностью обесточены в результате попадания российских ракет по объектам энергетической инфраструктуры. Пока нет точных прогнозов, когда возобновят энергоснабжение.
Массированная ракетная атака 14 января: коротко
- Утром 14 января глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о 17 вражеских стратегических бомбардировщиках в небе. Он отметил, что возможна новая массированная ракетная атака.
- Кроме того, зафиксировали и движение вражеских кораблей в Черном море. Там Россия вывела 5 своих ракетоносителей, количество "Калибров" на которых может достигать 36.
- После объявления всеукраинской воздушной тревоги глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что россияне запустили ракеты с Юга. Они летели в Винницкую область. Также была угроза ракетного удара Житомирской области.
- Об угрозе ракетных обстрелов сообщил и руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий. Он призвал не игнорировать уведомлений о воздушной тревоге.
- Впоследствии появились первые сообщения о взрывах во Львовской области. Несмотря на успешную работу ПВО, оккупанты попали по объекту критической инфраструктуры.
- Также захватчики попали в многоэтажку в Днепре. Вражеская ракета разрушила целый подъезд. Люди оказались под завалами.