За словами журналістів, з приходом до влади Путіна ця військова частина була кардинально модернізована із розширенням кількості антен та території вдвічі.

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Дрони атакували систему космічної розвідки

Російські журналісти повідомили, що 4 липня у селищі Московське Ставропольського краю Росії два безпілотники атакували військову частину 33443 формувань особливого призначення ГРУ. У ЗМІ стверджували, що один з дронів вибухнув, унаслідок чого один російський розвідник отримав поранення.

Сама військова частина 33443 має доволі характерний вигляд і загалом на території військової частини розміщено під два десятка параболічних антен. Але справа в тому, що це не просто військова частина, і навіть не просто підрозділ радіотехнічної розвідки так званого ОСНАЗу ГРУ, а частина російської системи космічної розвідки "Звезда",

– йдеться в матеріалі.

Ця система була створена на початку 1970-х років для перехоплення сигналів космічних апаратів. Вона передбачала створення 11 станцій на території СРСР та 4 за кордоном. Військова частина була однією з перших та небагатьох, що залишились у строю після розпаду СРСР, бо половина всіх аналогічних пунктів космічної розвідки знаходились на території союзних республік.

Журналісти додали, що наразі немає актуальних супутникових знімків військової частини для оцінки наслідків удару. Водночас вже можна зробити висновки, що Україна цілеспрямовано вибиває космічні можливості Росії.

Раніше Сили оборони також завдали потужного удару по центру дальнього космічного зв'язку Росії у селищі Вітіне під Євпаторією, що в окупованому Криму.