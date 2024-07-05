Про це повідомляють російські телеграм-канали, інформує 24 Канал.

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Дрони атакували Приморсько-Ахтарськ

За даними телеграм-каналу, місцеві жителі почали чути вибухи приблизно після 0:30 5 липня. Зазначається, що звук прольоту БпЛА та кілька гучних вибухів було чути в районі місцевої електропідстанції.

Також очевидці повідомляють, що внаслідок падіння одного з дронів ушкоджень зазнав 3-поверховий житловий будинок в одному з мікрорайонів.

Попередньо ніхто з мешканців не постраждав. На місці зараз працюють екстрені служби.

Про ситуацію заявив і місцевий губернатор. Так, він розповів про роботу російського "пе-ве-о". За його словами, сили ППО збили кілька безпілотників у Приморсько-Ахтарську на Кубані.

Додамо, що в телеграм-каналі "OSINT з Гарбузом" зазначили, що по території військового аеродрому (Казарми і склади) щонайменше 2 прильоти БпЛА в Приморсько-Ахтарську.

Власне, вони отримали відео, з якого визначили геолокацію і провели лінії вздовж спалахів з прильотів. Лінії проходять по території аеродрому, звідки, зокрема, і запускають "Шахеди".

Прильоти в Приморсько-Ахтарську: дивіться відео

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Зауважимо, що Приморсько-Ахтарськ – це один з районів пусків ударних БпЛА типу "Шахед", якими Росія часто атакує українські міста.