Про гарячу ніч у Краснодарському краю та наслідки атаки дронів російські пабліки почали повідомляти приблизно о 3 ночі, інформує 24 Канал.

Раніше Безпілотники вдарили по п'яти регіонах Росії: на нафтобазі спалахнула пожежа

Окупанти скаржаться на чергову атаку дронів

У ніч на 6 липня ворожі об'єкти в кількох муніципалітетах Краснодарського краю зазнали атаки безпілотниками. За інформацією окупантів, йдеться про Єйський, Ленінградський і Павлівський райони.

Зокрема, в Єйську ворожа ППО нібито збила БпЛА. Водночас наслідків атаки уникнути не вдалося. Зафіксовано пошкодження вежі стільникового зв'язку.

Безпілотники росіяни "збивали" і у станицях Павловській та Ленінградській. Після падіння уламків дронів на місцевих нафтобазах спалахнули резервуари з паливом.

Окупанти стверджують, що постраждалих їм вдалося уникнути.

