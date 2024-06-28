Також безпілотники зафіксували у Брянській та Смоленській областях. У російських телеграм-каналах традиційно написали, що жертв та поранених немає, пише 24 Канал.

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Що відомо про атаку дронів

Глава російської Тамбовської області Максім Єгоров заявив, що орієнтовно о 3:45 28 червня вони зафіксували приліт безпілотника на нафтобазу в Мічуринському муніципальному окрузі.

В результаті утворилося невелике загоряння. Наразі пожежу локалізовано…

– запевнив російський посадовець.

За його словами, традиційно немає загиблих, адже до найближчого населеного пункту з нафтобази орієнтовно 3 кілометри. Єгоров запевнив, що у випадку необхідності росіян евакуюють.

Своєю чергою губернатор Брянської області Алєксандр Богомаз традиційно звітував про роботу російської ППО, яка нібито збила:

3 дрони над Трубчевським районом,

потім нібито ще 2 безпілотники – над Трубчевським та Навлінським районами.

У росіян там також вже традиційно немає поранень та постраждалих.

Окрім того, губернатор Смоленської області Васілій Анохін заявив, що над Починківським районом російська ППО та РЕБ знищила аж 9 дронів, які намагались атакувати військовий об'єкт росіян.

Анонохін написав, що попередньою – внаслідок падіння уламків постраждалих та руйнувань немає. Мовляв, всі оперативні служби працюють на місці подій.

До речі, економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповідав, що атаки України на російські нафтопереробні заводи вже знищили до 14% нафтопереробної галузі. На жаль, за його словами, вороги відновлюють роботу нафтопереробних заводів.