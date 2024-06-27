На місці пожежі також був величезний стовп диму. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

Цікаво Пожежа на величезній площі: розвідники ГУР уразили склад боєприпасів у Воронезькій області

У Ярославській області масштабно горів склад

Російські пропагандисти писали, що у місті Любім у Ярославській області горів склад із взуттям на вулиці Радянській. За даними окупантів, вогонь охопив 4 800 квадратних метрів, також у будівлі частково впала покрівля.

У Ярославській області була масштабна пожежа: дивіться відео

Згодом в міністерстві з надзвичайних ситуацій Росії казали, що насправді вогонь спалахнув на складі з гумою. Вочевидь росіяни самі не до кінця визначилися, де саме була пожежа, хоча палало потужно.

МНС Росії також поширило кадри, як гасить пожежу на цьому складі

Пожежники гасять пожежу на складі в Ярославській області: дивіться відео

Раніше у Московській області у місті Фрязіно масштабно спалахнула будівля науково-дослідного інституту "Платан". Причиною займання, за даними росіян, став аварійний режим роботи електромережі інституту.

Днем пізніше в "Платані" знову спалахнула пожежа. Також була наявна інформація про можливий обвал будівлі інституту.