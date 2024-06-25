Про це повідомляють російські ЗМІ та телеграм-канали, передає 24 Канал. Водночас у мережі оприлюднили відповідні кадри.

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На "Платані" знову пожежа

За даними російських ЗМІ, у НДІ "Платан", де вчора, 24 червня, загинуло 6 людей, знову спалахнула пожежа. Напередодні двоє людей вистрибнули з вікна, рятуючись від полум'я. Ще чотири тіла знайшли на місці загоряння.

Водночас зазначається, що у будівлі є загроза обвалу.

Існує загроза обвалення колишньої будівлі НДІ "Платан" у Фрязіні,

– стверджують росЗМІ.

У Росії знову спалахнув "Платан": дивіться відео

Додамо, що науково-дослідний інститут "Платан" розташований у російському місті Фрязіно Московської області. Від самого інституту до російської столиці менш ніж 50 кілометрів їзди машиною. Інститут займався дослідженням та розробкою електронних приладів для радіолокаційних комплексів і засобів зв'язку.

Що цьому передувало

Зазначалося, що причиною великої пожежі у Фрязіно став аварійний режим роботи електромережі. Зауважимо, що в одному з російських медіа ще вдень зазначали, що причина вибуху в будівлі в підмосковному Фрязіно – газовий балон.

Крім загиблих, у ЗМІ повідомляли, що постраждали троє людей, усі отруїлися чадним газом. Відомо, що одного госпіталізували до лікарні. Його стан оцінюють як тяжкий. Двоє пожежників відмовилися від медичної допомоги.