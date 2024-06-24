Про причину пожежі почали писати в російських ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Причина пожежі на "Платані"

В одному з російських медіа зазначили, що причина вибуху в будівлі в підмосковному Фрязіно – газовий балон. Там уточнили, що палахкотять уже 4,5 тисячі квадратних метрів.

Крім цього, у ЗМІ додали, що постраждали троє людей, усі отруїлися чадним газом. Відомо, що одного госпіталізували до лікарні. Його стан оцінюють як тяжкий. Двоє пожежників відмовилися від медичної допомоги.

Там додали, що усі верхні поверхи заволокло чорним димом.

Російський телеграм-канал SHOT з посиланням на джерело вказав, що попередньо, причиною пожежі у підмосковному Фрязіно стало порушення техніки безпеки. За його даними, спалах міг розпочатися в приміщенні, де збирали налобні ліхтарі. "Працівники підприємства могли забути вимкнути обладнання та пішли зі своїх робочих місць", – додали там.

Зазначимо, що у Фрязіно порушили справу після пожежі та смерті двох людей.

Так, справу порушили за статтею "Заподіянням смерті через необережність". За даними слідства, у 9-ти поверховій будівлі у Фрязіно сталася пожежа, внаслідок займання двоє людей загинули. Там вказали, що попередньо, пожежа почалася через газовий балон.

Зауважимо, що науково-дослідний інститут "Платан" розташований у російському місті Фрязіно Московської області. Від самого інституту до російської столиці менш ніж 50 кілометрів їзди машиною. Інститут займався дослідженням та розробкою електронних приладів для радіолокаційних комплексів та засобів зв'язку.

Де у Росії розташований інститут "Платан", який охопила пожежа на 4,5 тисячі квадратів, – дивіться у матеріалі 24 Каналу.