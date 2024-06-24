Всередині будівлі, що палає, є люди. Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал.

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Пожежа на НДІ "Платан"

Близько 15 години російські пропагандисти повідомили про пожежу на території науково-дослідного інституту "Платан" у Фрязіно Московської області.

Всередині будівлі, що палає, заблоковані люди. З вікон йде густий чорний дим. У мережі вже показали відповідні фото та відео.

У Підмосков'ї горить підприємство оборонної промисловості / Фото з мережі

Попередньо, загоряння сталося на 5 – 6 поверхах, у кабінетах корпусу планування та проєктування.

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Пожежа на НДІ "Платан": дивіться відео

За даними росЗМІ, це підприємство окупантів займається виробництвом електронних деталей та радіокомпонентів. На ньому розробляють електронно-променеві прилади й напівпровідникові лазери, а ще рідкокристалічні екрани.

НДІ "Платан" спеціалізується на теоретичних та практичних дослідженнях.

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Де розташоване підприємство, на якому спалахнула пожежа: дивіться карту