Всередині будівлі, що палає, є люди. Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал.
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Пожежа на НДІ "Платан"
Близько 15 години російські пропагандисти повідомили про пожежу на території науково-дослідного інституту "Платан" у Фрязіно Московської області.
Всередині будівлі, що палає, заблоковані люди. З вікон йде густий чорний дим. У мережі вже показали відповідні фото та відео.
У Підмосков'ї горить підприємство оборонної промисловості / Фото з мережі
Попередньо, загоряння сталося на 5 – 6 поверхах, у кабінетах корпусу планування та проєктування.
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Пожежа на НДІ "Платан": дивіться відео
За даними росЗМІ, це підприємство окупантів займається виробництвом електронних деталей та радіокомпонентів. На ньому розробляють електронно-променеві прилади й напівпровідникові лазери, а ще рідкокристалічні екрани.
НДІ "Платан" спеціалізується на теоретичних та практичних дослідженнях.
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Де розташоване підприємство, на якому спалахнула пожежа: дивіться карту