Внутри горящего здания,, есть люди. Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал.

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Пожар на НИИ "Платан"

Около 15 часов российские пропагандисты сообщили о пожаре на территории научно-исследовательского института "Платан" во Фрязино Московской области.

Внутри горящего здания заблокированы люди. Из окон идет густой черный дым. В сети уже показали соответствующие фото и видео.

В Подмосковье горит предприятие оборонной промышленности / Фото из сети

Предварительно, возгорание произошло на 5 – 6 этажах, в кабинетах корпуса планирования и проектирования.

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Пожар на НИИ "Платан": смотрите видео

По данным росСМИ, это предприятие оккупантов занимается производством электронных деталей и радиокомпонентов. На нем разрабатывают электронно-лучевые приборы и полупроводниковые лазеры, а еще жидкокристаллические экраны.

НИИ "Платан" специализируется на теоретических и практических исследованиях.

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Где расположено предприятие, на котором вспыхнул пожар: смотрите карту