О причине пожара начали писать в российских СМИ, информирует 24 Канал.

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Причина пожара на "Платане"

В одном из российских медиа отметили, что причина взрыва в здании в подмосковном Фрязино – газовый баллон. Там уточнили, что полыхают уже 4,5 тысячи квадратных метров.

Кроме этого, в СМИ добавили, что пострадали три человека, все отравились угарным газом. Известно, что одного госпитализировали в больницу. Его состояние оценивают как тяжелое. Двое пожарных отказались от медицинской помощи.

Там добавили, что все верхние этажи заволокло черным дымом.

Российский телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник указал, что предварительно, причиной пожара в подмосковном Фрязино стало нарушение техники безопасности. По его данным, вспышка могла начаться в помещении, где собирали налобные фонари. "Работники предприятия могли забыть выключить оборудование и ушли со своих рабочих мест", – добавили там.

Отметим, что во Фрязино возбудили дело после пожара и смерти двух человек.

Так, дело возбудили по статье "Причинение смерти по неосторожности". По данным следствия, в 9-ти этажном здании во Фрязино произошел пожар, в результате возгорания два человека погибли. Там указали, что предварительно, пожар начался из-за газового баллона.

Заметим, что научно-исследовательский институт "Платан" расположен в российском городе Фрязино Московской области. От самого института до российской столицы менее 50 километров езды на машине. Институт занимался исследованием и разработкой электронных приборов для радиолокационных комплексов и средств связи.

Где в России расположен институт "Платан", который охватил пожар на 4,5 тысячи квадратов, – смотрите в материале 24 Канала.