Губернатор Московської області Росії Андрій Воробйов заявив, що пожежі присвоїли 3 ранг складності. Там є загиблі та поранені, пише 24 Канал.

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Де розміщений інститут "Платан"

Науково-дослідний інститут "Платан" розташований у російському місті Фрязіно Московської області. Від самого інституту до Москви менш ніж 50 кілометрів машиною.

Де розміщений російський інститут "Платан": дивіться на карті

Інститут займався дослідженням та розробкою електронних приладів для радіолокаційних комплексів та засобів зв'язку.

Чому в інституті спалахнула пожежа

Російські рятувальники станом на 17:16 23 червня заявили, що вогонь сягнув 4,5 тисячі метрів квадратних. За їхніми даними, до приміщення навіть скерували вже другий вертоліт Ка-32 для гасіння пожежі.

Російські пропагандисти поспішили запевнити, що нібито там не діє інститут, натомість офіси здаються в оренду. Хоча губернатор регіону заявив про пожежу саме в інституті.

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Влада Московської області попередньо писала, що у приміщенні могли перебувати 7 людей. Згодом заявили про 2 загиблих та 34-річного пораненого чоловіка, який у важкому стані. Ще двоє людей – отруїлись газом.

У російських телеграм-каналах заявили, що причиною вибуху став газовий балон. За іншими даними – що спалах міг розпочатися в приміщенні, де збирали налобні ліхтарі. Мовляв, працівники підприємства забули вимкнути обладнання та пішли з роботи.