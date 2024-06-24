За інформацією росЗМІ, внаслідок загоряння у Фрязіно є жертви. Пожежа охопила значну площу, багато людей опинилося у заручниках вогню.

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Смертельна пожежа у Фрязіно

Станом на 16:51 повідомляється, що внаслідок загоряння на підприємстві радіоелектронної оборонної промисловості загинуло принаймні 2 людей.

Водночас пожежа продовжується. Усередині будівлі стався обвал конструкції. Спочатку повідомлялося, що горить п'ятий, шостий, сьомий та восьмий поверхи. Однак згодом російські ЗМІ написали, що пожежа охопила всі поверхи. Є ризик обвалення покрівлі. Площа пожежі – 4,5 тисячі квадратних метрів.

У мережі поширюють відео, на якому один з заручників вогню стрибає 8-го поверху з палаючої будівлі. Зазначається, що він не зміг більше перебувати у задимленому приміщенні. На опублікованих кадрах також видно, що у вікні стояло ще дві людини.

Також повідомляється, що двоє пожежників отруїлися чадним газом – одного з них госпіталізували.