Об этом сообщают российские СМИ и телеграмм-каналы, передает 24 Канал. В то же время в сети обнародовали соответствующие кадры.

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На "Платане" снова пожар

По данным российских СМИ, в НИИ "Платан", где вчера, 24 июня, погибли 6 человек, снова вспыхнул пожар. Накануне два человека выпрыгнули из окна, спасаясь от пламени. Еще четыре тела нашли на месте возгорания.

В то же время отмечается, что в здании есть угроза обвала.

Существует угроза обрушения бывшего здания НИИ "Платан" во Фрязине,

– утверждают росСМИ.

В России снова вспыхнул "Платан": смотрите видео

Добавим, что научно-исследовательский институт "Платан" расположен в российском городе Фрязино Московской области. От самого института до российской столицы менее 50 километров езды на машине. Институт занимался исследованием и разработкой электронных приборов для радиолокационных комплексов и средств связи.

Что этому предшествовало

Отмечалось, что причиной крупного пожара во Фрязино стал аварийный режим работы электросети. Заметим, что в одном из российских медиа еще днем отмечали, что причина взрыва в здании в подмосковном Фрязино – газовый баллон.

Кроме погибших, в СМИ сообщали, что пострадали три человека, все отравились угарным газом. Известно, что одного госпитализировали в больницу. Его состояние оценивают как тяжелое. Двое пожарных отказались от медицинской помощи.