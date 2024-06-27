На месте пожара также был огромный столб дыма. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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В Ярославской области масштабно горел склад

Российские пропагандисты писали, что в городе Любиме в Ярославской области горел склад с обувью на улице Советской. По данным оккупантов, огонь охватил 4 800 квадратных метров, также в здании частично упала кровля.

В Ярославской области был масштабный пожар: смотрите видео

Впоследствии в министерстве по чрезвычайным ситуациям России говорили, что на самом деле огонь вспыхнул на складе с резиной. Очевидно россияне сами не до конца определились, где именно был пожар, хотя пылало мощно.

МЧС России также распространило кадры, как тушит пожар на этом складе

Пожарные тушат пожар на складе в Ярославской области: смотрите видео

Ранее в Московской области в городе Фрязино масштабно вспыхнуло здание научно-исследовательского института "Платан". Причиной возгорания, по данным россиян, стал аварийный режим работы электросети института.

Днем позже в "Платане" снова вспыхнул пожар. Также имелась информация о возможном обвале здания института.