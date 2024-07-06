Как отмечают российские СМИ и передает 24 Канал, пожар на нефтебазе загорелся именно в результате атаки дронов. Уже длительное время огонь не могут потушить.

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Горит павловская нефтебаза в России

Еще около 03:00 (6 июля) Оперативный штаб Краснодарского края сообщал, что обломки беспилотников вызвали пожар на нефтебазе.

Атака беспилотников отражена на станице Павловская,
– в то же время утверждали оккупанты.

Около 12:30 российские телеграм-каналы констатировали, что огонь не удается убрать. Также по состоянию на 14:00 нет соответствующего сообщения.

Не могут потушить огонь на нефтебазе в станице Павловская: смотрите видео

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Телеграм-паблик "Крымский ветер" со ссылкой на спутниковые снимки добавляет, что пожар сильный, публикуя карту, на которой красным цветом обозначен эпицентр огня.

Огонь на территории павловской нефтебазы
Огонь на территории павловской нефтебазы / "Крымский ветер"

Кроме того, на интерактивной карте можно увидеть расположение павловской нефтебазы "Лукойл-Югнефтепродукт", что в Краснодарском крае России.

Расположение павловской нефтебазы в России: смотрите на карте от Google maps

Вспомним напоследок, что в ночь на 6 июля под ударом беспилотников также были Ейский и Ленинградский районы Краснодарского края. Российские информационные источники утверждают, что пострадавших якобы нет.