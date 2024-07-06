Местные жители публикуют последствия обстрела с самых разных ракурсов.

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Последствия ударов по НПЗ в Краснодарском крае

На опубликованных видео можно увидеть, насколько разгорелись нефтебазы в Ленинградском и Павловском районах, по которым прилетели дроны. Очевидно, пожары на объектах будут тушить еще не один день.

Местные каналы пишут, что они принадлежат известной российской компании "Лукойл".

Последствия атаки дронами в Краснодарском крае: смотрите видео

Что известно о взрывах в России 6 июля

В Краснодарском крае была "огненная ночь". Около 3 ночи в регионе начали раздаваться взрывы. Оккупанты заявили об атаках дронами в Ейском, Ленинградском и Павловском районах.

Местные власти сообщили, что кроме резервуаров с топливом повреждена башня сотовой связи.

Интересно, что российское минобороны заявило, что в течение этой ночи средствами ПВО "уничтожено" 7 БпЛА.

В частности оккупанты официально указали, что обезвредили беспилотники над территорией Курской и Белгородской области. Однако о Краснодарском крае не упомянули ни слова.