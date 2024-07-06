Місцеві жителі публікують наслідки обстрілу з найрізноманітніших ракурсів.

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Наслідки ударів по НПЗ у Краснодарському краї

На опублікованих відео можна побачити, наскільки розгорілися нафтобази у Ленінградському і Павлівському районах, по яких прилетіли дрони. Вочевидь, пожежі на об'єктах гаситимуть ще не один день.

Місцеві канали пишуть, що вони належать відомій російській компанії "Лукойл".

Наслідки атаки дронами у Краснодарському краї: дивіться відео

Що відомо про вибухи в Росії 6 липня

У Краснодарському краї була "вогняна ніч". Близько 3 ночі в регіоні почали лунати вибухи. Окупанти заявили про атаки дронами у Єйському, Ленінградському і Павлівському районах.

Місцева влада повідомила, що окрім резервуарів з паливом пошкоджено вежу стільникового зв'язку.

Цікаво, що російське міноборони заявило, що протягом цієї ночі засобами ППО "знищено" 7 БпЛА.

Зокрема окупанти офіційно вказали, що знешкодили безпілотники над територією Курської та Бєлгородської області. Проте про Краснодарський край не згадали ні слова.