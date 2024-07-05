В июне и в начале июля в соцсетях массово распространяли вбросы о "французских наемниках в Украине", "недемократических выборах" и "опасной Олимпиаде-2024". Главная цель – дискредитировать лидеров Франции. Но могут пострадать и украинцы.

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Куда Россия не достает оружием или деньгами, она атакует информацией. Точнее, отсутствием правдивой информации и перенасыщением лжи. Так было в этом году на выборах в Европарламент и, вероятно, произойдет во время грядущих выборов в США.

За последний месяц приоритетной целью для кремлевских фейкоделов стала Франция. Совпало сразу несколько инфоповодов: рост поддержки Украины президентом Макроном, подготовка к Олимпиаде-2024 и внеочередные парламентские выборы.

Причем пропаганда необязательно возникает в форме одиозной "соловьевщины" – фейки тоже умнеют. Постановочные видео, поддельные репортажи и сайты, вымышленные публикации известных изданий, вырванные из контекста фото или видео – в ход идут любые методы для маскировки лжи в более приемлемый формат. И все это переводится на английский, французский и другие европейские языки. Итак, как разоблачать эти фейки и что новая волна дезинформации России против Франции означает для Украины – в материале для 24 Канала рассказывает Кирилл Перевощиков из VoxCheck.

Постановка "французские наемники в Украине"

История о "французских наемниках" на фронте в Украине уже превратилась в своего рода сериал – ежемесячно появляются новые вбросы. С такими же "убедительными" доказательствами.

Так, в начале июня российское посольство в Южной Африке запостило видео, как "российская армия берет в плен" французского солдата. Ненастоящий шеврон солдата и французский с заметным акцентом выдали подделку. На нее даже отреагировало местное посольство Франции, посоветовав оккупантам курсы французского.

На прошлой неделе опубликовали очередной "эпизод": мол, французы из Украины переодели ... свинью в Макрона и раскритиковали своего президента за внутреннюю и внешнюю политику.

Авторы "споткнулись" на тех же деталях – шевроне и французском произношении. "Военный" в ролике на левой руке носит прямоугольный шеврон с флагом Франции. Хотя обычно шевроны французских солдат содержат надпись "France" и выполнены в форме щита.



Скриншот из фейкового видео россиян о якобы военном-французе



Оригинальная форма французских военных / Скриншот из видео Armée de Terre

Французский аналитик Random OSINT указал, что подделку также выдает произношение "солдата", назвав его французский "плохим".

Кроме постановок, другой распространенный метод россиян – создание поддельных обложек журналов. Одним из "фаворитов" врага является сатирический журнал Charlie Hebdo – для него постоянно придумывают новые фейковые карикатуры. На этот раз якобы в выпуске №1665 карикатуристы изобразили французских военных в виде надгробных плит, на которых указан год смерти – 2024.

Слева – фейковая обложка выпуска №1665, справа – настоящая обложка

На сайте Charlie Hebdo есть раздел Unes с архивом всех обложек издания, в частности оригинального выпуска журнала №1665 от 19 июня 2024 года. Конечно же, французских военных на ней нет – карикатура посвящена роспуску нижней палаты парламента и выборам.

Относительно кадровых военных, до сих пор не было никаких доказательств отправки французской армии в Украину. В мае Эммануэль Макрон заявил, что "не исключает" возможности введения военного контингента в Украину, но пока о конкретных планах речь не идет. В июне он указал, что Франция планирует создать коалицию партнеров, готовых отправить в Украину своих инструкторов. Они не будут участвовать в боевых действиях, а только обучать украинцев.

Иностранцы, в том числе и французы, воюют на стороне Украины исключительно по собственной воле, подписывая контракт с различными подразделениями Сил обороны. Они не являются военнослужащими других государств или "наемниками". А после подписания контракта добровольцы становятся украинскими военными.

Вымышленное "гречкосейство" на выборах

30 июня во Франции прошел первый тур внеочередных парламентских выборов, на котором ультраправое "Национальное объединение" набрало 33% голосов, левый "Новый народный фронт" – 28%, а коалиция Макрона "Вместе" – 20% голосов.

7 июля состоится второй тур.

Как и в случае с другими выборами, для россиян ситуация проста – демократии не существует (кроме, конечно, российской), а на Западе регулярно фальсифицируют выборы. Накануне первого тура российские каналы распространили скриншот с сайта коалиции "Вместе", в которую, в частности, входит партия президента Франции. На нем избирателям якобы предлагали 100 евро, если те проголосуют за кандидатов от коалиции.

Такой сайт действительно существует, но он поддельный. Адрес оригинального сайта – https://ensemble-2024.fr, тогда как на фейковой странице он указан как https://ensemble-24.fr. К тому же домен оригинального сайта коалиции зарегистрировали 12 июня 2024 года, а фейковый – 19 июня.



Раздел "Наши кандидаты" на фейковом сайте

Раздел кандидатов на оригинальном сайте

На настоящем сайте "Вместе" нет предложения о 100 евро. Дизайн раздела "Наши кандидаты" отличается от дизайна на скриншоте. Так, на оригинальном сайте кандидаты записаны в столбик с указанием принадлежности к округу, без фото. В то же время на скриншоте, распространенном в сети, несколько кандидатов размещены в одну строку вместе со своими фотографиями.

Игра в революцию

После первого тура российские и пророссийские каналы описывали французские протесты так, словно в стране началась вторая французская революция: "массовые беспорядки, погромы, поджоги, лутинг и баррикады". И хотя во Франции действительно состоялись протесты, не обошлось без фейков. Пропагандисты выдавали акции прошлых месяцев за актуальные события или придумывали, будто протестующие устроили масштабный поджог в пригороде Парижа.



Скриншот фейка из российского телеграм-канала

Например, в сети распространили видео пожара в городе Бобиньи, который "устроили левые активисты" после объявления результатов выборов. На самом деле, как утверждают представители департамента Сен-Сен-Дени, пожар произошел 30 июня в 17:30, за пару часов до обнародования результатов выборов. Протестующие никоим образом не связаны с этим событием.

Альтернативная Олимпиада

В Европе мало кто серьезно воспринимает официальную российскую пропаганду. Поэтому фейкоделы идут в обход: распространяют свои нарративы под видом публикаций в западных СМИ или организациях. На Западе эту операцию прозвали "Двойником" – россияне копируют настоящие веб-сайты, воруют символику медиа и брендов и с помощью них штампуют фейковый контент.

Недавно вражеские аккаунты объединили в репортажах дискредитацию и Олимпиады-2024, и Макрона лично. Так, в "видео BBC" ссылаются на расследователей Bellingcat, что Макрон может подать в отставку за неделю до Олимпиады не только из-за поражения на выборах, но и неготовности к проведению игр и угрозы терактов во время них.

В другой подделке уже использовали лого Посольства США во Франции – там якобы посоветовали своим гражданам во время Олимпиады перемещаться по Парижу группами не менее пяти человек, носить индивидуальные средства самообороны и иметь контакт близкого человека, к которому можно обратиться в случае госпитализации или смерти.

Скриншоты поддельных видео об Олимпиаде-2024:

В обоих видео лого организаций позаимствовали из их официальных страниц, а фото или видео взяли из открытых источников, опубликованных ранее. Более того, даже Элиоту Хиггинсу, руководителю Bellingcat, пришлось опровергать "репортаж BBC" в своем твиттере.

На странице Посольства США во Франции нет рекомендаций ходить группами не менее пяти человек, иметь средства защиты или контакты близкого человека. Вместо этого там размещена общая информация об Олимпиаде. На сайте указаны советы для граждан, в частности остерегаться карманников, не оставлять свои вещи без присмотра, носить с собой копию паспорта, контакты посольства и тому подобное. В целом это не выходит за рамки стандартных советов для туристов в любой стране.

Создание фальшивых репортажей, а также целых фильмов вроде "Олимпиада потерпела падение", – один из основных приемов дезинформаторов перед Олимпийскими играми. Об этом говорится в отчете Центра анализа угроз Microsoft, обнародованном в июне.

Диапазон нарративов широкий: от "угрозы терактов во время Олимпиады", "страшной криминогенной ситуации во Франции" до "разоблачения коррупции в Международном олимпийском комитете".

Это организованные кампании, за которыми стоят большие группы российских пропагандистов Storm-1679 и Storm-1099. Дискредитацию Олимпийских игр они начали в 2023 году, пишут аналитики Microsoft. Цель – распространить панику относительно опасности на Играх в Париже, которые начнутся 26 июля.

При чем здесь Украина

В условиях полномасштабного вторжения информационные атаки против наших партнеров – это, в частности, атаки и против Украины. Часть фейков, например о французских военных, прямо связана с фронтом, другие же скорее направлены на дестабилизацию западных обществ. И, как следствие, на снижение поддержки Украины на международной арене.

В абсолютных цифрах Франция не является лидером в помощи Украине: по данным проекта Кильского института Ukraine Support Tracker, по состоянию на конец апреля 2024 Франция обязалась предоставить военную, экономическую, гуманитарную помощь на сумму 7,3 миллиарда долларов, из которых уже фактически передала 4,13 миллиарда долларов. Впрочем, именно в последние месяцы Франция все чаще проявляет первенство: поддерживает отправку военных инструкторов в Украину, соглашается обучать украинских пилотов и не учитывает мифические "красные линии" Кремля. Кроме того, президент Франции – это еще один проукраинский голос внутри ЕС и НАТО.

Чем больше во французском парламенте будет пророссийских депутатов, а в инфопространстве – российских фейков, тем слабее будет позиция Украины в Европе. Поэтому борьба с дезинформацией должна привести к тому, чтобы кремлевские игры с ложью завершились неутешительным выводом: "Главное не победа, а участие".

