30 июня во Франции состоялся первый тур досрочных выборов в парламент. Несмотря на определенные ожидания, чуда не произошло.
Несмотря на беспрецедентную явку (66,7%) и мобилизацию электората, победу на них праздновали ультраправые из "Национального объединения", которые тоже мобилизовали всех своих сторонников и привлекли новых, в частности французских евреев, что довольно странно, ведь они голосовали за партию, которую основал буквальный последователь нацистов, антисемит и человек, который отрицал Холокост. Кстати, до сих пор жив, хоть и отстранен от руководства партией собственной дочерью. Говорится конечно же о старшем Ле Пене.
И хотя впереди еще второй тур, на котором очень сомнительно, что "Национальное объединение" доберет необходимые для формального большинства голоса, уже сейчас можно прогнозировать значительные изменения и еще большую поляризацию общества. Собственно, она уже происходит прямо на наших глазах.
24 Канал подводит итоги первого тура выборов в Национальное собрание и объясняет, что ждет Францию, Европу и Украину в ближайшее время.
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Выборы во Франции: итоги первого тура
- RN, ультраправое "Национальное объединение" – 33,4% (39 депутатов),
- NFP, левая коалиция "Новый народный фронт" – 28% (32 депутата),
- Ensemble, макронисты (центристы) блок "Вместе" – 20,8% (2 депутата),
- LR et DVD, правоцентристская партия Республиканцев – 10,2%.
Результаты 1 тура выборов во Франции / Инфографика Al Jazeera
Первый тур дает победу только тем, кто набрал абсолютное большинство. Во время первого тура мандаты получили лишь 76 депутатов. Теперь впереди второй тур, он состоится 7 июля. Это мажоритарка и на нем определят 501 будущего депутата.
Во второй тур прошли 2 или 3 кандидата (а в 5 округах – вообще по 4), которые набрали больше голосов. Теперь для победы им достаточно лишь 12,5% голосов.
Не исключены тактические коалиции и снятие кандидатур для утверждения единого кандидата. Это означает, что результаты на многих мажоритарных округах могут удивить. Прежде всего ультраправых, и удивить неприятно.
По итогам второго тура должны окончательно распределиться места в парламенте. Эксперты прогнозируют, что ультраправые в новом парламенте совокупно получат от 230 до 280 мест.
Ожидается, что левая коалиция (NFP) или "Новый народный фронт" получит от 125 до 165 мест, макронисты – от 70 до 100 мест. Республиканцы получат 30 – 50 мест.
Как росла поддержка ультраправых во Франции за последние два десятилетия / Инфографика Euronews
Собственно, RN этим занимается весь последний год, всеми своими действиями пытаясь продемонстрировать миграцию в сторону умеренности и "нормальности".
Сейчас президент партии Жордан Барделла высказывается за активную поддержку Украины (но без излишеств в виде отправки войска), а "духовный лидер" RN Марин Ле Пен клеймит Путина (у которого еще 10 лет назад не стесняясь брала деньги на партийное строительство) и стоя аплодирует президенту Зеленскому во время его выступления в Париже.
Можно ли еще остановить ультраправых во Франции
Несмотря на то, что треть французов отдала голоса за ультраправых и те стали победителями, большинство страны против.
Уже вечером тысячи людей вышли на улицы в знак протеста против триумфа Ле Пен, в Париже на площади Республики манифестация переросла в погром с классическим для нынешней Франции набором: поджогами, проклятиями в адрес победителей выборов, флагами Палестины (не спрашивайте – почему) и слезоточивым газом от полиции, как логической местью.
Кадры ночных парижских протестов против результатов выборов:
Президент Макрон также прибегнул к радикальным (как для себя) действиям и призвал к созданию коалиции левых и центристов против RN.
Макрон назвал тактический союз своих сторонников (центристов) и левой коалиции "демократическим единением", хотя общего у его сторонников и левых не так уж и много. Несмотря на существенные разногласия один из лидеров левых Жан-Люк Меланшон уже заявил, что во втором туре NFP снимет кандидатов, занявших третьи места, чтобы увеличить шансы других кандидатов против "лепенистов". Также он ожидает, что так сделают и сторонники Макрона и республиканцы.
Эммануэль Макрон / Фото Bloomberg
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Все вместе они рассчитывают на то, что Франция вспомнит давний лозунг генерала Нивеля, прозвучавший в дни битвы за Верден, – Vous ne les laisserez pas passer ("Они не пройдут"). В свою очередь ультраправые рассчитывают действовать в соответствии с другой крылатой фразой другого героя Первой мировой – Филиппа Петена – On les aura! ("Мы их достанем").
Стоит ли бояться прихода ультраправых к власти во Франции
В случае успеха ситуативной коалиции триумф ультраправых можно будет существенно ограничить, однако на этом хорошие новости для президента Макрона заканчиваются.
Даже если каким-то образом удастся победить Ле Пен, пропрезидентского большинства ему не видать, как и "своего премьера". В лучшем случае это будет некое "правительство технократов", в худшем – "отряд самоубийц".
Левые точно не захотят быть постоянно лояльными к президенту (потому что на каждого Глюксмана и Русселя есть свой Меланшон или, прости господи, Бомпар), наоборот – именно его политсиле придется идти на уступки, а Макрону искать компромиссы. При этом каждая из политсил будет считать, что "золотую акцию" имеет именно она. Это означает, что во Франции наступает период внутренней турбулентности с непредсказуемыми последствиями. А для Франции это означает – новые беспорядки, массовые протесты на забастовки.
Ожидание заявленных "изменений" уже вызвало легкую панику на биржах. Банкиры напуганы возможным созданием правительства ультраправых во главе с Барделлой. Тот, напомним, объяснил успех своей партии как кредит доверия общества на "изменения" и заявил, что готов стать новым премьером. В переводе на человеческий язык это означает, что ультраправые популисты планируют прибегнуть к серии экономических экспериментов.
Сдерживает их лишь одно – желание сорвать джекпот. Дело в том, что Франция – президентская республика, где большинство власти сконцентрировано в руках президента.
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Сейчас президентом Франции является Эммануэль Макрон, его второй срок завершается в 2027 году, еще раз баллотироваться он не может. На успех на выборах-2027 рассчитывает Марин Ле Пен. И не безосновательно. Поэтому ныне возможный премьерский пост для своего "миньона" Барделла должен подготовить для нее все условия для победы на следующих президентских выборах, а не убить все шансы радикальными шагами, которые не только сплотят врагов, но и существенно проредят сторонников. Учитывая это, резких движений и радикальных шагов потенциальное правительство ультраправых делать не должно.
Марин Ле Пен и Жордан Барделла / фото AP
Такую стратегию диктует логика событий и курс самих ультраправых на смягчение риторики и их общая "нормализация".
Поэтому, если коалиция нового "Народного фронта" и партии власти во Франции провалится, не пугаемся – мы воочию увидим, как приближение реальной власти превращает ультраправых популистов в ответственных политиков.