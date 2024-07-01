В разговоре с 24 Каналом Андрей Шкиль – журналист, политический обозреватель (Франция) – объяснил, что сейчас риторика Ле Пен изменилась. Хотя стоит напомнить, что она близка с режимом Путина.

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Победа партии Ле Пен

Первый тур парламентских выборов во Франции завершился победой партии "Национальное объединение". Пропрезидентский блок занял третью позицию, набрав 20% голосов. Заметим, что подробнее ознакомиться с результатами первого тура выборов можно в нашем материале.

Я не вижу, что ультраправые придут к власти. Но к власти в парламенте – да, потому что большой процент французов недоволен ситуацией в стране. Был проведен соцопрос, в котором французы выразили обеспокоенность отсутствием нормального иммиграционного законодательства, снижением покупательной способности и увеличение опасности проживания во Франции,

– объяснил Андрей Шкиль.

Предполагалось, что за партию Мари Ле Пен проголосуют 33 – 35% французов. Реальные показатели оказались несколько ниже. В первом туре ультраправая партия "Национальное объединение" одержала победу, набрав, однако, 29%.

"Для Марин Ле Пен даже эти голоса пока не дадут возможности "забрать" весь парламент себе. Для этого нужно абсолютное большинство – 290 депутатов. Даже Макрон, имея на последних парламентских выборах гораздо более высокую поддержку, не получил абсолютного большинства. Поэтому здесь угрозы нет", – подчеркнул политический обозреватель.

Сейчас Марин Ле Пен не дает прямого ответа, прекратит ли помощь Украинеі. Ее риторика изменилась даже по сравнению с 2023 годом. Она делает все, чтобы соответствовать программе, которую формирует европейская группа, в которую вошли ее депутаты.

Напомним, что депутаты Марин Ле Пен вошли в группу так называемых "новых консерваторов" во главе с итальянским премьером Джорджией Мелони. Еврогруппа Мелони стала третьей в Европарламенте.