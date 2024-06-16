На Саммите мира в Швейцарии 16 июня чиновница объяснила, что мир в Украине не означает, что Киев должен сдаться, как считает Путин. Премьер Италии перед этим на саммите "Группы семи" заявила, что государства договорились о 50 миллиардов долларов для Украины за счет росактивов.

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Что сказала премьер Италии о России

Защищать Украину означает объединить все усилия международного сообщества для защиты Украины. Если Россия не согласится с этим, то мы заставим ее сдаться,

– заявила чиновница.

Она объяснила, что надо установить минимальные условия для этой дискуссии. По словам Мелони, это агрессия против государства. Относительно предложений, которые поставил Путин, то премьер Италии сказала, что ставить такие условия – это очень неправильно.

"Надо развеять нарративы путинской пропаганды", – заверила Мелони.

Она сказала, что сейчас на саммите идет дискуссия по трем важным вопросам. В частности, говорится о продовольственной и радиационной безопасности, а также гуманитарных вопросах.

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