На Саміті миру у Швейцарії 16 червня посадовиця пояснила, що мир в Україні не означає, що Київ повинен здатись, як вважає Путін. Прем'єрка Італії перед цим на саміті "Групи семи" заявила, що держави домовились про 50 мільярдів доларів для України коштом росактивів.

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Що сказала прем'єрка Італії про Росію

Захищати Україну означає об'єднати усі зусилля міжнародної спільноти для захисту України. Якщо Росія не погодиться з цим, то ми змусимо її здатися,

– заявила посадовиця.

Вона пояснила, що треба встановити мінімальні умови для цієї дискусії. За словами Мелоні, це агресія проти держави. Щодо пропозицій, які поставив Путін, то прем'єрка Італії сказала, що ставити такі умови – це дуже неправильно.

"Треба розвіяти наративи путінської пропаганди", – запевнила Мелоні.

Вона сказала, що наразі на саміті йде дискусія щодо трьох важливих питань. Зокрема, мовиться про продовольчу та радіаційну безпеку, а також гуманітарні питання.

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