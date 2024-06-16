Про це Володимир Зеленський заявив на пресконференції під час Саміту миру у Швейцарії, передає 24 Канал.

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Чи будуть переговори з Росією

Президент сказав, що напередодні вторгнення Росія блокувала будь-які ініціативи щодо перемовин.

Було близько 200 зустрічей, "мінських зустрічей", де не було вирішено жодного питання. Всі блокування були з боку Росії,

– розповів глава держави.

Ще тоді стало зрозуміло, що Росії просто невигідно закінчувати війну на Сході. За словами президента, доказом стало повномасштабне вторгнення.