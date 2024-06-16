Про це на полях міжнародної зустрічі заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він пояснив, що Україна організувала Саміт саме для того, аби почути думку кожної країни.

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Саміт для думки кожного

Дмитро Кулеба зауважив, що головною перевагою Саміту з огляду міжнародної дипломатії є те, що кожна країна тут може висловити свою думку. Україна чує кожного, про що говорив президент на відкритті заходу.

Це не такий захід, який полюбляє Росія – щоб всіх зібрати і щоб всі говорили в одну дудку з РФ. Саме через відвертий діалог ми можемо прийти до правильних рішень,

– сказав Кулеба.

Кулеба не бачить проблем у заявах окремих країн. На його думку, найголовніше, що ці країни приїхали та висловили підтримку Формули миру та зусиллям України щодо відновлення сталого миру. Міністр зазначив, що Україна прекрасно розуміє, що шо настане момент, коли треба буде говорити з Росією. Водночас наша держава не дозволить говорити з нею мовою ультиматумів.

Комюніке Саміту готовий