Кореспондентка 24 Каналу зі Швейцарії Софія Назаренко розповіла, що вчора, 15 червня, розпочався круглий стіл. Там були присутні 92 країни та вісім міжнародних організацій.

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"Після фото на очільників держав та національну делегацію очікувала культурна програма. Їм показали популярну українську виставу "Конотопська відьма" режисера Івана Уривського", – сказала вона.

Основні заяви під час Саміту миру

Софія Назаренко зазначила, що сьогодні, 16 червня, національні делегації продовжують обговорювати шлях до миру в Україні. Цей саміт називають інавгураційним. Перша зустріч лідерів не має на меті завершити війну в Україні. Однак Саміт миру допоможе напрацювати спільний підхід з боку всіх залучених партнерів.

"Наша мета – надихнути процес до справедливого та тривалого миру в Україні. Звичайно, ми усвідомлюємо, що попереду на нас чекає довгий шлях. У нас немає ілюзій, що ми досягнемо остаточного взаєморозуміння на цьому Саміті. Але тоді ми зможемо наблизитися до досягнення такого розуміння слово за словом, пропозиція за пропозицією, крок за кроком", – заявила президентка Швейцарії Віола Амгерд.

Західні лідери відкидають так званий "мирний план" кремлівського диктатора Владіміра Путіна. Зокрема, канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав пропозицію російського лідера окупувати чотири області України "несерйозною".

Більшість західних країн наголошують, що Україна може розмовляти з Росією лише з позиції сили. Зокрема, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив про готовність передати новий військовий пакет допомоги для України та запросив Володимира Зеленського відвідати Італію,

– підкреслила кореспондентка.

Однак під час саміту були й ті, кому не вистачало Росії за столом переговорів вже зараз. Наприклад, президент Кенії Вільям Руто під час Глобального саміту миру у Швейцарії заявив, що попри статус агресора Росія має бути присутньою на зустрічі.

Таку позицію також займав міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Він наголошував, що Туреччина виявилась ефективною у посередництві між Росією та Україною, та нагадав про функціонування зернового коридору.

Україна наголошує, що з Росією можна говорити лише після того, як всі союзники напрацюють спільний підхід до миру в Україні, базуючись на формулі миру Володимира Зеленського.

Однак наша держава чітко заявляє, що не піде на компроміси щодо територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України. Український лідер вірить, що є шанс на те, аби закінчити війну вже під час другого Саміту миру. Однак наразі дата його проведення, звичайно, невідома.

"Повинні разом вирішити, що означає справедливий мир для світу, як його можна досягти у довготривалий спосіб. Статут ООН є для нас основою. І тоді, коли план дій буде на столі, узгоджений усіма, зрозумілий для всіх, прозорий для народів, тоді він буде донесений до представників Росії. Щоб на другому мирному саміті ми змогли зафіксувати реальне закінчення війни", – зауважив Зеленський.

Держави підпишуть спільне комюніке

Очікується, що за результатами Саміту миру країни-учасниці підпишуть спільне комюніке. Наразі невідомо, хто саме доєднається до підписання фінального документа. Перемовини тривають до останньої хвилини. Крім того, комюніке буде відкрите і для тих країн, які не доїхали на Саміт миру у Швейцарії, але хочуть висловити свою підтримку Україні.

У фінальному документі очікуються заяви про те, що мир можна забезпечити лише у діалозі, тому у майбутньому доведеться до мирного процесу долучити Росію. Крім того, у тексті мовиться про неприпустимість використання ядерної зброї у війни проти України. А українські атомні електростанції мають безпечно працювати під контролем України. Зокрема, наразі окупована ЗАЕС. Звичайно, під наглядом МАГАТЕ,

– розповіла Назаренко.

Серед інших пунктів є й продовольча безпека та примітка про необхідність забезпечення вільного та повного торгового судноплавства. Дуже важливою темою є повернення українських військовополонених за формулою "обмін всіх на всіх" та повернення незаконно депортованих українських дітей.

Згодом відбудеться пресконференція Президента України Володимира Зеленського, який більш детально ознайомить з результатами, які Україні вдалося отримати під час Саміту миру у Швейцарії.

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