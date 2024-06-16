Раніше Пекін пояснив, що не братиме участі в Саміті, бо вважає, що на ньому має бути присутня Росія. У Байдена назвали свою версію китайської позиції.

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На прохання Кремля

Так, головний радник президента США із зовнішньої політики Джейк Салліван припустив, що Сі Цзіньпіна попросив не приїжджати до Швейцарії Путін.

Я думаю, що це дещо говорить про позицію Китаю щодо війни Росії в Україні. Я вважаю, що країни повинні звернути на це увагу,

– сказав чиновник.

Нагадаємо, що Китай усіляко намагався зірвати проведення Саміту миру, закликаючи інші країни його ігнорувати. Крім того, у Сі є альтернативний план досягнення миру в Україні.

Під час саміту "Великої сімки" президент Зеленський заявив, що лідер КНР пообіцяв йому не продавати Росії жодного озброєння. Також політик наголосив, що готовий до діалогу з Китаєм, якщо той має свій мирний план.

Раніше глава держави говорив, що Китай постачає країні – агресорці деталі, які вона використовує для виробництва зброї.

Саміт миру у Швейцарії стартував: що відомо