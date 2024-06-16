Ранее Пекин объяснил, что не будет участвовать в Саммите, потому что считает, что на нем должна присутствовать Россия. У Байдена назвали свою версию китайской позиции.
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По просьбе Кремля
Так, главный советник президента США по внешней политике Джейк Салливан предположил, что Си Цзиньпина попросил не приезжать в Швейцарию Путин.
Я думаю, что это несколько говорит о позиции Китая относительно войны России в Украине. Я считаю, что страны должны обратить на это внимание,
– сказал чиновник.
Напомним, что Китай всячески пытался сорвать проведение Саммита мира, призывая другие страны его игнорировать. Кроме того, у Си есть альтернативный план достижения мира в Украине.
Во время саммита "Большой семерки" президент Зеленский заявил, что лидер КНР пообещал ему не продавать России никакого вооружения. Также политик отметил, что готов к диалогу с Китаем, если тот имеет свой мирный план.
Ранее глава государства говорил, что Китай поставляет стране – агрессорке детали, которые она использует для впроизводства оружия.
Саммит мира в Швейцарии стартовал: что известно
- У Зеленского не исключили, что на следующем мирном саммите будут присутствовать представители страны – агрессора. Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что на втором саммите России покажут готовый мирный план, который будет наработан по итогам саммита в Швейцарии.
- Накануне саммита Владимир Путин выдвинул свой "мирный" план. Согласно ему, Украина должна отдать России свои четыре области, отказаться от НАТО и согласиться на нейтральный статус. Как заявил канцлер Германии Олаф Шольц, предложение главы Кремля на саммите не обсуждалось. Немецкий политик подчеркнул, что заявление Путина не было серьезным, его цель – отвлечь внимание от конференции.
- В СМИ узнали текст итоговой декларации Саммита мира. Отмечается, что страны согласуют общее видение по трем пунктам: ядерной безопасности, свободному судоходству, обмену пленных по принципу "всех на всех", возвращению депортированных детей. Кроме того, в коммюнике будет идти речь, что мир в Украине должен базироваться на уважении к ее суверенитету и территориальной целостности, а также о необходимости привлечения России к диалогу.