Ранее Пекин объяснил, что не будет участвовать в Саммите, потому что считает, что на нем должна присутствовать Россия. У Байдена назвали свою версию китайской позиции.

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По просьбе Кремля

Так, главный советник президента США по внешней политике Джейк Салливан предположил, что Си Цзиньпина попросил не приезжать в Швейцарию Путин.

Я думаю, что это несколько говорит о позиции Китая относительно войны России в Украине. Я считаю, что страны должны обратить на это внимание,

– сказал чиновник.

Напомним, что Китай всячески пытался сорвать проведение Саммита мира, призывая другие страны его игнорировать. Кроме того, у Си есть альтернативный план достижения мира в Украине.

Во время саммита "Большой семерки" президент Зеленский заявил, что лидер КНР пообещал ему не продавать России никакого вооружения. Также политик отметил, что готов к диалогу с Китаем, если тот имеет свой мирный план.

Ранее глава государства говорил, что Китай поставляет стране – агрессорке детали, которые она использует для впроизводства оружия.

Саммит мира в Швейцарии стартовал: что известно