Об этом Владимир Зеленский заявил во время общения со СМИ на конференции "Диалог – Шангри Ла" в Сингапуре. Он отметил, что Украина борется с тем, чтобы зарубежные детали не попадали на рынок России. Однако из-за поддержки России Китаем война может идти дольше.

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Товарооборот России и Китая

Владимир Зеленский рассказал, что президент Китая ранее обещал ему, что будет стоять в стороне от войны и не будет поддерживать Россию. Однако есть данные, свидетельствующие другое.

Сегодня есть различные сигналы от различных разведок, включая украинскую, что что-то, как-то, каким-то образом попадает на рынок Российской Федерации через Китай. Я бы здесь был очень последовательным. Есть действительно некоторые элементы, которые входят в вооружение России, которые являются элементами того или иного оружия, которые из Китая,

– указал президент.

В то же время в российском оружии присутствуют элементы и из других стран мира. Но это не означает, что эти страны специально продают России оружие. Если иностранный продукт попадает на российский рынок, обходя санкции, наше государство передает эту информацию партнерам, чтобы они остановили этот транзит.

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