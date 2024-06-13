В последнее время президент Украины делал резкие заявления в адрес Китая, обвиняя его в содействии попыткам России сорвать Саммит мира в Швейцарии. На фоне обострения отношений между Пекином и Киевом в прессе начали распространяться слухи о возможном начале поставок Китаем оружия в Москву.
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Си дал слово
Во время совместной пресс-конференции с Байденом Зеленский прокомментировал эти сообщения в СМИ. Глава нашего государства рассказал, что имел телефонный разговор с Си Цзиньпином. Китайский лидер заверил, что он не будет продавать никакого вооружения России.
Если он уважаемый человек, то не будет этого делать, потому что дал мне слово,
– подчеркнул президент.
Также украинский лидер напомнил основные положения формулы мира: территориальная целостность, суверенитет, ядерная безопасность, продовольственная безопасность.
Зеленский подчеркнул, что, когда Китай имеет альтернативный взгляд на это, он может подготовить альтернативную формулу мира. "Если же они разделяют этот путь к миру, то мы найдем возможность для диалога", – отметил политик.
Напомним, что Пекин отказался от участия в Саммите мира, который состоится в Швейцарии 15 – 16 июня, потому, что туда не пригласили Россию.
Как Китай поддерживает Россию: что известно
- В Великобритании заявили, что Китай работает над передачей летального оружия России.
- В СМИ, в частности, отмечали, что именно для этого Путин в середине мая летал в Пекин – выпрашивать вооружение.
- В то же время в США не могут подтвердить данные Лондона.
- Президент Зеленский во время общения со СМИ на конференции "Диалог – Шангри Ла" в Сингапуре заявил, что в Россию регулярно поступают элементы оружия из Китая. Также время от времени страна-агрессор получает элементы и из других стран.
- Вашингтон ввел новые санкции, которые могут сильно ударить по Китаю и России.