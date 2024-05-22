В эфире 24 Канала эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев предположил, какой будет реакция Запада и, мог ли о поставке летального оружия Владимир Путин договаривался с Си Цзиньпином во время поездки в Китай, которая проходила 16 – 17 мая.

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"Очевидно, именно об этом они (Путин и Си – 24 Канал) и договаривались. В то же время Китай выдвинул на первое место собственную "формулу мира". Пекин пытался подать Москве новую реальность, когда ему интереснее уже говорить с Западом, чем поддерживать россиян, но при этом свою поддержку КНР не обращает, потому что все-таки не может принять сторону Запада. Все это Китай выражал Путину", – сказал Краев.

"Надо ловить за язык"

Российский президент, видимо, решил использовать последний шанс – наступление на Харьковщину, усиление наступления на Востоке, активные действия на Юге нашего государства. Все это указывает на то, что сейчас россияне решили сделать, едва ли не последний рывок вперед, чтобы на потенциальные переговоры выходить уже с позиции силы. Пекин, вероятно, решил использовать этот последний шанс и потенциально предоставить России летальное вооружение.

Теперь к вопросу, что же должен сделать Запад. Здесь нам надо ловить за язык не китайцев или россиян, а сам западный мир,

– отметил эксперт Совета внешней политики "Украинская призма".

Вспомним, что говорил и неоднократно повторял государственный секретарь США Энтони Блинкен во время трехдневного визита в Китай, который состоялся 24 – 26 апреля. Он четко говорил, что американцы введут санкции, если будет очевидно, что Китай поставляет россиянам летальное вооружение и всячески поддерживает российскую агрессию. То же самое говорили британцы и Европейский Союз.

На самом деле сейчас самый первый шаг, который нам стоит ждать, и требовать от наших западных партнеров – это наложение санкционного режима на Китай. А также сокращение взаимных стратегических торговых соглашений и контактов, усиление политического давления и потенциальное усиление военного давления,

– добавил Краев.

Запад должен показать Китаю, что такое разоблачение будет иметь последствия экономического, политического и потенциально даже военного характера.

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