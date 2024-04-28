Об этом 24 Канала рассказал военный обозреватель Денис Попович, заметив, что буквально недавно в Китае находился с визитом госсекретарь США Энтони Блинкен. Также диктатор Владимир Путин намерен ехать туда в мае.

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Чего хотят США и Россия

Как отметил Попович, визит Блинкена был направлен на то, чтобы Китай перестал поддерживать Россию. Конечно, напрямую оружие они вроде бы не передают. Но есть другие варианты поддержки.

Мы слышим, что Китай предоставляет товары двойного назначения России. Это помогает им поддерживать на плаву военный промысел. В том числе и оборудование для производства вооружения и другие товары. Блинкен хочет, что Китай полностью закрыл эту помощь, чтобы ускорить военное поражение России,

– заметил Попович.

Россия активно поддерживает с Китаем разные связи. Там пытаются сделать все возможное, чтобы Пекин продолжал и дальше поддерживать страну-агрессорку.

Россия поддерживает с Китаем связи. Они касаются не только военной помощи, но и дипломатической позиции. Мы знаем, что сейчас Китай поддерживает сценарий России по заморозке войны. Идет такая дипломатическая борьба в этом треугольнике,

– сказал Попович.

Отношения России и Китая: кратко