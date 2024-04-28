Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович, зауваживши, що буквально нещодавно в Китаї перебував із візитом держсекретар США Ентоні Блінкен. Також диктатор Владімір Путін збирається їхати туди у травні.

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Чого хочуть США та Росія

Як наголосив Попович, візит Блінкена був спрямований на те, аби Китай перестав підтримувати Росію. Звісно, напряму зброю вони нібито не передають. Але є інші варіанти підтримки.

Ми чуємо, що Китай надає товари подвійного призначення Росії. Це допомагає їм підтримувати на плаву військовий промисел. Зокрема й устаткування для вироблення озброєння та інші товари. Блінкен хоче, що Китай повністю закрив цю допомогу, аби прискорити військову поразку Росії,

– зауважив Попович.

Росія активно підтримує з Китаєм різні зв'язки. Там намагаються зробити усе можливе, аби Пекін продовжував і надалі підтримувати країну-агресорку.

Росія підтримує з Китаєм зв'язки. Вони стосуються не лише військової допомоги, але й дипломатичної позиції. Ми знаємо, що зараз Китай підтримує сценарій Росії щодо замороження війни. Триває така дипломатична боротьба у цьому трикутнику,

– сказав Попович.

Відносини Росії та Китаю: коротко