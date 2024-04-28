Візит Маска у Китай
Журналістам стало відомо, що мільярдер Ілон Маск неочікувано прибув у Пекін. Мільярдер має намір зустрітися з головиними чиновниками країни.
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Засновник Tesla сподівається, що йому вдасться домовитися про впровадження технології повного автопілота в машинах компанії. В Китаї дуже обережно ставляться до цієї ідеї та не поспішають давати свій дозвіл.
Втім, мова йде не лише про китайський ринок. З 2021 року Tesla зберігає усі дані зі свого місцевого автопарку у Шанхаї, як це вимагає регулятор. Маск хоче просити про передачу даних за кордон для розвитку технології безпілотного водія.
Китайські ЗМІ стверджують, що Маск проведе зустріч із Рен Хунбіном. Цей урядовець стоїть на чолі Китайської раду зі сприяння міжнародній торгівлі та є організатором Пекінського автосалону. Про підсумки перемовин джерела обіцяють повідомити одразу по їх звершенню.
Також повідомляється, що Tesla буде продавати програму помічника водія Full Self-Driving (FSD) за 8 тисяч доларів, хоча раніше ціна була на рівні 12 тисяч.