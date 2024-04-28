Визит Маска в Китай

Журналистам стало известно, что миллиардер Илон Маск неожиданно прибыл в Пекин. Миллиардер намерен встретиться с главными чиновниками страны.

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Основатель Tesla надеется, что ему удастся договориться о внедрении технологии полного автопилота в машинах компании. В Китае очень осторожно относятся к этой идее и не спешат давать свое разрешение.

Впрочем, речь идет не только о китайском рынке. С 2021 года Tesla хранит все данные из своего местного автопарка в Шанхае, как это требует регулятор. Маск хочет просить о передаче данных за границу для развития технологии беспилотного водителя.

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Китайские СМИ утверждают, что Маск проведет встречу с Рен Хунбином. Этот чиновник стоит во главе Китайского совета по содействию международной торговле и является организатором Пекинского автосалона. Об итогах переговоров источники обещают сообщить сразу после их свершения.

Также сообщается, что Tesla будет продавать программу помощника водителя Full Self-Driving (FSD) за 8 тысяч долларов, хотя раньше цена была на уровне 12 тысяч.