Также недавно в Пекине с визитом находился Владимир Путин. Политолог Валентин Гладких рассказал 24 Каналу, если Китай действительно пойдет на такой шаг, это повлечет очень драматические изменения в системе международных отношений.

Читайте также Си Цзиньпин прибыл в Венгрию: его с распростертыми объятиями встречал Орбан

Игра мышцами

Предоставление китайского летального оружия России не останется без реакции со стороны Соединенных Штатов, а также Европейского Союза. Это повлечет нагнетание атмосферы конфронтации, которая в конечном итоге может весьма пагубно повлиять на человеческую цивилизацию.

Поэтому со стороны Китая это скорее игра мышцами и попытка подтолкнуть государства, которые сегодня поддерживают Украину, к корректировке их позиции. Однако, думаю, Китай воздержится от этого весьма опасного шага,

– отметил политолог.

Пекин может лишь рассматривать возможность такого шага. Хотя уже сам его факт вызывает определенную встревоженность в Украине, а также у западных партнеров.

"Это повлияет непосредственно на российско-украинскую войну, но на самом деле она является для Китая лишь инструментом, с помощью которого он пытается усилить свои позиции на международной арене", – отметил Гладких.

Все будет зависеть от реакции Запада

Поэтому эти заявления Пекина связаны с его отношениями с одной стороны с Вашингтоном, а с другой – с Брюсселем или отдельными европейскими государствами.

Они имеют множество болезненных нерешённых вопросов, в частности, торговых, движения технологий, безопасности, вопрос Тайваня, Тибета, Гонконга, ядерной и энергетической безопасности и тому подобное.

Китай хочет разыграть эту карту с максимальной пользой для себя. Однако эта карта не является джокером и она также может быть битой,

– предположил политолог.

Далее все будет зависеть от реакции Запада на этот вызов относительно глобальной безопасности.

"Если Китай считает, что сможет блефовать и шантажировать таким образом западные страны, то это может плохо для него закончиться", – отметил Валентин Гладких.

Больше о "сотрудничестве" между Китаем и Россией