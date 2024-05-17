Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что Россия потеряла свою субъектность по отношению к Китаю. Он объяснил, что КНР сейчас гораздо более объемный игрок на политической арене, поэтому визит Путина с большой делегацией демонстрирует попытки получить поддержку Си Цзиньпина.

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Россия потеряла позиции

Подоляк отметил, что Россия от страны, которая сидела за глобальным столом и на равных разговаривала с США и Евросоюзом, сейчас стремительно опустилась до страны, которая приезжает в Китай "на поклон".

Китай воспринимает Россию совсем иначе, чем в начале полномасштабного вторжения (в Украину – 24 Канал). Он не принимает Путина как партнера. Россия устами кремлевского диктатора хочет, чтобы Китай подтвердил возможность иметь экономическую поддержку от него,

– сказал он.

По мнению советника главы Офиса Президента, визит Владимира Путина в Китай указывает на то, что он хочет получить гарантии, что у России будут ресурсы для продолжения войны. Диктатор боится поражения, потому что понимает, что без победы его "физически не будет существовать".

Чего хочет Китай

Михаил Подоляк считает, что Китай хочет иметь качественные экономические отношения с Европейским Союзом, ведь это высокотехнологичный рынок, который нужен Си Цзиньпину.

Китай хочет забрать, те страны, которые ранее ориентировались на Россию, в частности Венгрию и Сербию. Они сейчас тоже хотят иметь другой центр влияния, потому что понимают, что Россия находится в состоянии аффекта. Кремль не может быть представителем чужих позиций, а Китай может,

– отметил он.

Встреча Путина и Си Цзиньпина в Китае