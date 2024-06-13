Однако не только с этим связаны новые американские санкции против России.

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Новые санкции США – первый серьезный удар по экономике Китая

Теперь они направлены не только против российских, но и против китайских компаний. И в том числе компаний, которые действуют в Гонконге. Он является особой экономической зоной для Китайской Народной Республики.

Это продолжение этой тенденции, о которой говорил Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время своего визита в Пекин – "если китайское руководство не прекратит деятельность своих фирм, которые помогают восстановлению военно-промышленного комплекса Российской Федерации, это сделают Соединенные Штаты". Как видим, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин не прислушался к этим предупреждениям из Вашингтона...

Вот теперь появились первые серьезные удары по экономике Китая, которая в последние годы и так находится не в лучшем состоянии. Сейчас развитие экономики страны является одной из главных задач Си Цзиньпина после его переизбрания на третий срок на должность председателя КНР и генерального секретаря Центрального Комитета компартии Китая.

Поэтому новые санкции от США – это главная новость для китайского делового мира, сейчас она на первых полосах китайских изданий.

Конечно, руководство Китайской Народной Республики будет вынуждено реагировать на это предупреждение – не только громкими заявлениями, но и такими действиями, которые прежде всего сделают невозможным новые санкции американцев против китайской экономики.

Помощь россиянам от Китая может значительно ослабнуть

Количество китайских фирм, которые сегодня работают для помощи России, будет уменьшаться. И даже если какая-то помощь сохранится, то будет камуфлироваться настолько, что ее возможности будут небольшими.

Будут уменьшаться сами возможности для выживания экономики Российской Федерации. Эта "дедолларизация" и "декетаизация" российской экономики – еще одно свидетельство того, что Вашингтон готов проводить новые "красные линии" в своих отношениях с Москвой.

Президент США и представители его администрации осознали, что Путин воспринимает нежелание Байдена и других лидеров западного мира переходить через его "красные линии" не как желание договариваться и закончить войну цивилизованно, а как признак слабости. И что президент России продолжает считать, что ему все можно и ему за это ничего не будет.

Так что теперь российская экономика будет пытаться выживать в новых экономических условиях...

Все это сигналы для президента России и председателя КНР – с каждым месяцем войны России против Украины будут закручиваться все гайки, связанные с возможностями экономического развития двух авторитарных государств, которые осмелились бросить вызов цивилизованному миру.

И что Запад будет готов не считаться с собственными проблемами, которые могут возникнуть в результате усиления санкционной политики против России и Китая.

Запад наконец готов пойти на экономические жертвы ради мира

Когда становится выбор между жертвами для экономики и возможностью начала Большого конфликта, который в конце концов закончится применением ядерного оружия, то конечно лучше дать авторитарным режимам четкий урок правильного поведения, чем допустить чтобы они действительно поверили в свою безнаказанность и в то, что они могут сделать все, что им заблагорассудится в современном мире.

Для Владимира Путина, его окружения и для всех тех, кто верил в непобедимость российской экономики, я надеюсь, начинаются черные дни.

И было бы очень неплохо, чтобы такие же черные дни начались для главы Китайской Народной Республики, для политического руководства Китая и всех тех, кто пытался поддерживать Россию в ее противостоянии с цивилизованным миром.

Китай с его поддержкой Москвы должен ответить по самой высокой экономической цене.