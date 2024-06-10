Впечатляющие цифры

В апреле – мае наша Мониторинговая группа впервые собственноручно начала фиксировать российский морской экспорт сырой нефти и нефтепродуктов не только из портов Черного моря, а еще и из Балтийского. Почему собственноручно? Потому что имели много раз возможность убедиться, что цифры, которые распространяют в мире, – очень искажены.

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Сейчас я назову только цифры по сравнению с Черным морем. И таких цифр вы еще точно не видели. Как, собственно, и мы сами.

Апрель 2024 года: сырая нефть России с Балтики – 11,8 миллиона тонн. Сырая нефть России из Черного моря – 4,1 миллиона тонн. Нефтепродукты из портов Балтики – 3,7 миллиона тонн, из Черного моря – 3,6 миллиона тонн.

Май 2024 года: сырая нефть России из Балтики – 11,5 миллиона тонн. Сырая нефть России из Черного моря – 3,5 миллиона тонн. Нефтепродукты из портов Балтики – 2,5 миллиона тонн, из Черного моря – 3,6 миллиона тонн.

Поскольку в мире чаще используют не тонны, а баррели, замечу: для российской экспортной смеси Urals обычно используют коэффициент 7,3. То есть 1 тонна российской нефти – это 7,3 барреля.

Почему такая большая разница – объемы морского экспорта сырой нефти России из Балтики почти в 3 раза больше, чем из Черного моря? Потому что с Черного моря идет экспорт не только российской, а еще и казахской сырой нефти, которая не под санкциями (Каспийский трубопроводный консорциум, через Новороссийск). В апреле экспорт этой нефти составил 6,9 миллиона тонн, а в мае – 6,3 миллиона тонн.

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То есть порты Черного моря загружены примерно так же, как на Балтике. Правда, то что на казахскую нефть не распространяется эмбарго – это такая себе история (потому что почти треть – это доля России в этом консорциуме). Итак, суммарно Балтика и Черное море ежемесячно дают примерно одинаковые объемы морского экспорта нефти, но собственно российской нефти из портов Балтики идет значительно больше.

Итак, имеем из этих двух морей суммарный экспорт ежемесячно около 15 миллионов тонн российской сырой нефти и 6 – 7 миллионов тонн российских нефтепродуктов.

Морской экспорт нефти – и только он – дает ответ на вопрос о том, как долго путинская Россия сможет финансировать войну против Украины и агрессию против цивилизованного мира в целом. Ответ – пока есть экспорт нефти и огромные поступления от него.