Решение врага будет зависеть от ситуации в Харькове

За почти месяц враг разрушил Волчанск и несколько сел, атаковал ряд гражданских объектов в Харькове и убил мирное население, в том числе и детей.

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Зато россияне "добились" разрешения для украинской армии защищаться на российской территории западным оружием. Пока на недостаточную глубину, но месяц назад и о пограничной обороне говорили "это невозможно".

То есть в чисто военном плане результаты для росармии – неубедительны (что не отменяет вред для Украины и трагедии наших людей). Вопрос, что они смогут выжать политически. Пока что не очень.

На поле боя российская армия активнее движется на Донбассе, прежде всего – на Покровском направлении. А по Харькову им теперь надо что-то решать. Решение будет зависеть, в частности, от того, какой потенциал внутренней дестабилизации россияне увидят в самом Харькове.

Месяц канонады, которую слышно на Алексеевке, Северной Салтовке и на Павловом поле, месяц террора, нарастающего, показал, что харьковчане удар держат и в проблему не превращаются. Наоборот. А без этого у россиян ничего не получится.

Сейчас наметилась дилемма:

либо россияне должны серьезно наращивать военное давление, чтобы сломать нашу армию. Это означает – привлечь силы с других направлений и остановить движение там, где оно есть. А также переходить в режим тотального террора, чтобы сломать волю гражданских в Харькове. Это означает дезавуировать всю псевдомиротворческую болтовню Владимира Путина. А ближайший месяц-полтора – не лучшее для этого время. Слово Kharkiv уже многие выучили, незамеченными злодейства не останутся;

или объявить о достижении целей и перейти в фоновый режим. Моя гипотеза два месяца назад заключалась в том, что если с Харьковом ничего не получится, они будут переносить акцент на другие участки.

То, что россияне в принципе оказались перед указанным выбором, является заслугой наших военных, наших гражданских и всех, кто помогал городу.

Все это надо продолжать, чтобы решить главную задачу – исключить большую операцию против Харькова.

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Актуальные вызовы, которые стоят перед городом

Сейчас два острых вызова – это авиация с КАБами и энергетика. Что-то решить с авиацией объективно несколько месяцев будет сложно, хотя все усилия прилагаются.

Ситуацию с энергетикой все видят. Что такое лето в Харькове – все знают, теперь еще с высокой вероятностью без кондиционеров и с условными холодильниками, потому что не все смогут подготовиться к длительным отключениям. Вот эти бытовые моменты имеют важное значение для стабильности фронта и переговоров об оружии.

Повторю: город-миллионник, который стойко переносит нашествие орды, охотно поддержат. Это может быть общая история успеха.