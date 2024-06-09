При сохранении такой интенсивности налетов не исключается установление абсолютного рекорда.

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Такая массовость может быть связана с двумя факторами:

Иран после массированного ракетного и дронового удара по Израилю восстановил прежние объемы поставок в Россию;

за апрель и май Россия могла накопить дроны-камикадзе в достаточном количестве, чтобы увеличить террор именно в июне. Ведь в этот месяц нагрузка на поврежденную энергосистему возрастает в разы.

Применение россиянами FPV-дронов

За первую неделю июня россияне применили более 1500 FPV-дронов. Средний показатель применения FPV-дронов в сутки у врага составлял 200 – 250 единиц.

Этот показатель соответствует сложившемуся в мае, но все же отмечается тенденция к постепенному росту. Это свидетельствует об увеличении поставок этой продукции из других стран, например, Китая. Вполне возможно, что по итогам июня россияне также установят рекорд в применении FPV-дронов в зоне боевых действий.

Барражирующий боеприпас "Ланцет"

В течение первой недели июня россияне не применили барражирующий боеприпас "Ланцет" с повышенной интенсивностью. В среднем применение в сутки составляет 10 единиц, что является среднестатистическим показателем в большинстве месяцев.

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В мае "Ланцет" пытался выйти за пределы этого показателя, но, видимо, это были вспышки активности, вызванные накопительным фактором, а не новыми масштабными поставками.

Поэтому очевидно, что в июне Россия будет наращивать удары с применением "Шахедов" и FPV-дронов благодаря увеличению поставок этой продукции. В свою очередь удары "Ланцетами" уже как год не выходят за пределы среднестатистического показателя, что говорит об определенных проблемах России в вопросах производства именно этого оружия.