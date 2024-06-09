При збереженні такої інтенсивності нальотів не виключається встановлення абсолютного рекорду.

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Така масовість може бути пов'язана із двома факторами:

Іран після масованого ракетного та дронового удару по Ізраїлю відновив колишні обсяги поставок до Росії;

за квітень і травень Росія могла накопичити дрони-камікадзе в достатній кількості, щоб збільшити терор саме в червні. Адже у цей місяць навантаження на пошкоджену енергосистему зростає в рази.

Застосування росіянами FPV-дронів

За перший тиждень червня росіяни застосували понад 1500 FPV-дронів. Середній показник застосування FPV-дронів на добу у ворога становив 200 – 250 одиниць.

Цей показник відповідає сформованому у травні, але все ж таки відзначається тенденція до поступового зростання. Це свідчить про збільшення поставок цієї продукції з інших країн, наприклад, Китаю. Цілком можливо, що за підсумками червня росіяни також встановлять рекорд у застосуванні FPV-дронів у зоні бойових дій.

Баражувальний боєприпас "Ланцет"

Упродовж першого тижня червня росіяни не застосували баражувальний боєприпас "Ланцет" з підвищеною інтенсивністю. У середньому застосування на добу становить 10 одиниць, що є середньостатистичним показником у більшості місяців.

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У травні "Ланцет" намагався вийти за межі цього показника, але, мабуть, це були спалахи активності, спричинені накопичувальним фактором, а не новими масштабними постачаннями.

Отож очевидно, що в червні Росія нарощуватиме удари із застосуванням "Шахедів" і FPV-дронів завдяки збільшенню постачання цієї продукції. Своєю чергою удари "Ланцетами" вже як рік не виходять за межі середньостатистичного показника, що говорить про певні проблеми Росії у питаннях виробництва саме цієї зброї.