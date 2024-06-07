Відповідь коментаторам про "кепський літак"

Наприклад, як так, що Mirage 2000-5 у грецьких ВПС можуть бути носіями SCALP-EG, а от у французьких ВПС це літаки більше під завдання протиповітряної оборони.

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Тому до вчорашнього дня чисельні коментатори так і воліли говорити: "Кепський літак, цей ваш Mirage 2000, для повітряного бою із російськими Су-35 взагалі не підходить". Не підходить, бачте, під умови сучасної війни в повітрі.

З таким успіхом вони могли висувати претензії й до наших Су-24М/МР. Мовляв, чого ці літаки настільки малоефективні у боротьбі з повітряними цілями, радянські конструктори ж туди передбачили можливість підвішувати ракети повітря – повітря малої дальності Р-60 (це був сарказм, якщо що).

Але якщо серйозно, то ось такі акценти. У нас же еталоном вимог є F-16 Block 70, він же F-16V, найсучасніша модифікація цього літака. На менше наше національне самолюбство погоджуватись не хоче.

Втім, тут мало буде просто сказати, що за F-16V черга з отримувачів лише по комерційних контрактах розписана десь до середини 2030-х років, раніше ніяк навіть для Польщі. Лише десяток таких літаків коштує десь 1 мільярд доларів.

Будь-яке перспективне надходження для ЗСУ слід міряти і від нижньої планки спроможностей, які дає нашим військовим наявна техніка. У випадку з авіацією нижня планка – це МіГ-29УБ, на яких взагалі нема бортової РЛС, а для виявлення цілей у повітрі є лише оптико-електронна станція. З озброєння повітря – повітря є хіба що ракети малої дальності Р-60 та Р-73.

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Так, у французів є новіша авіатехніка – багатоцільові Rafale. Але цей продукт французького ОПК ще більше ексклюзивний продукт, аніж F-16. Середній темп виробництва коливається від 13 до 21 машини на рік, "черга" по контрактах на нові літаки розписана до початку 2030-х років. Щоб упоратись із підрядами, Dassault навіть перекинуло працівників з лінії по виробництву бізнес-джетів.

Вживані Rafale французи продають за схемою "будеш винен, як земля колгоспу, і ще подякуй, що ми таки поставили літаки". Ескадрилья десь 1 мільярд євро коштуватиме, хорвати не дадуть збрехати.

Чому Mirage 2000 для ЗСУ – оптимальний варіант

Якщо із таких ракурсів виходити, то Mirage 2000 для ЗСУ – оптимальний варіант, як не крути. Наприклад, якщо дадуть Mirage 2000-5 чисто під керовані авіабомби AASM Hammer та ракети повітря – повітря MICA – вже гарний інструмент для ППО в тилових районах України та для ролі "артилерії, яка літає" біля лінії фронту.

Якщо це раптом будуть Mirage під далекобійні крилаті ракети SCALP-EG, то у нас заодно можна буде вивільнити Су-24 для апгрейду під ті самі TAURUS.

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Можливо, Mirage 2000 заодно виявляться простішими в освоєнні, аніж F-16. Бо, наприклад, навряд чи французький президент Еммануель Макрон просто так би казав, що програма підготовки льотчиків і техніки займе пів року (усього).

Як уже було публічно "засвічено", одна із ланок тренування наших пілотів на F-16 – це польоти на французьких навчально-бойових літаках Alfa Jet. Своя ПВК з інструкторами під Mirage 2000 у французів теж є.

А ще у відкритий доступ минулої весни французи викладали таке – на початку 2000-х років ВПС Франції під час експерименту встановили, скільки може зайняти базова підготовка пілотів люфтваффе, які до того літали на МіГ-29. Словом, вклались у 3 місяці, щоб навчитись до режиму "зліт – посадка".

Питання про необхідність 200 західних літаків для захисту нашого неба нікуди не зникло, одними F-16 це питання не закрити. Тому такі справи, брати й сестри українці.