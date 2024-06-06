Російський інтерес в Молдові

Російські чиновники і спецслужби активізували свої зусилля, щоб повернути Молдову в орбіту власного впливу та показати ефективність на теренах так званого пострадянського простору.

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Особливе значення потенційний політичний успіх має для представника президентської адміністрації Дмітрія Козака, який дещо випав з обойми і вже не видається особою, що має вирішальний вплив на російську політику у східноєвропейському регіоні.

Вибори в Молдові можуть розцінюватись ним, як рятувальне коло і демонстрація "перемоги" для Кремля, своєрідним квитком для відновлення раніше втрачених позицій одного з кураторів російської регіональної політики.

Також вибори стануть індикатором профпридатності російських спецслужб, особливо сумнозвісної 5 служби ФСБ. Заступник керівника служби Дмітрій Мілютін часто відвідував Кишинів з метою формування там широкої агентурної мережі. З високою ймовірністю, майбутній виборчий цикл стане таким собі "краш-тестом" на предмет того, наскільки російські силовики впливають на внутрішні процеси в Молдові.

Проросійський президент

Амбітні реваншистські плани Кремля зазнають певних проблем вже на старті. В інформаційному просторі активно просувається ідея щодо необхідності обрання єдиного політичного діяча, який має протистояти Майї Санду і перемогти її у другому турі, завдяки спільним зусиллям опозиції.

Проте дотепер "обраного кандидата" не знайшли. На додаток, різні групи впливу воліють отримати першість у протистоянні з молдавською владою, а значить освоїти російські бюджети на вибори і стати основним комунікатором з Кремлем.

Олігарх Ілан Шор, який проводить з'їзди власного політичного блоку у Москві, наполягає на тому, що опозиція має об'єднатися навколо його представника. Своєю чергою, лідер соціалістів Ігор Додон, натхненно шукаючи оптимальну кандидатуру, кулуарно веде власну гру, в основі якої зберігається намір взяти участь у кампанії. Крім того, соціологія ставить його на друге місце в рейтингу молдавських політиків.

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Складається враження, що навіть гіпотетична перемога Додона не вигідна для Шора. Він зацікавлений в монополізації проросійського електорального поля і такий популярний та впізнаваний конкурент як експрезидент – створюватиме для Шора лише проблеми. Можна допустити, що Шор навіть відмовиться підтримати Додона у сценарії, який передбачатиме проходження останнього у другий тур. Навіщо Шору ще один політик, на якого у Кремлі можуть зробити ставку і витрачати фінансовий ресурс? Питання риторичне.

Ідеальний сценарій для росіян

Місцем для фінальних консультацій з приводу президентської виборчої стратегії може стати економічний форум у Санкт-Петербурзі. На майданчиках заходу навіть відкрився так званий молдавський павільйон. На подію запрошений Додон, який у складі інших представників партії і місцевих адміністрацій від соціалістів, анонсував свій приїзд. Також на форумі має бути присутнім і Шор.

Можна очікувати, що російська сторона спробує докласти зусиль для координації молдавських політиків, щоб прийняти остаточне рішення щодо кандидата в президенти.

На перший погляд, ідеальним сценарієм для усіх була б наступна рольова модель: Додон йде на вибори, а Шор допомагає йому "виборчими мережами" у другому турі, що дозволить обійти Санду, в обмін – за результатами парламентських виборів 2025 року обидві партії ініціюють формування проросійської більшості, а фаворитом на прем'єрський пост виступатиме Шор. Проте не все так просто на практиці.

Найкращий конкурент для Санду

Лідера соціалістів видається найбільш рейтинговим опонентом проти Санду і відрив між політиками незначний. Однак є щонайменше два фактори, які роблять Додона прийнятним опонентом для чинної президентки і можуть забезпечити її переобрання.

По-перше, електоральні рамки Додона і антирейтинг. Політик чітко дрейфував у сферу проросійського електорату, що поруч з неоднозначним ставленням до нього виборців центристського спрямування, не спонукатимуть умовно нейтральних громадян Молдови голосувати за нього у другому турі.

По-друге, діаспора за кордоном. Усі відомі соціологічні заміри не враховують вказаний фактор, коли дають незначний відрив Санду. На практиці, голоси молдован в різних куточках світу, стануть важливим елементом потенційної перемоги чинного президента.

Саме тому, часто можна зустріти експертні думки з приводу того, що Додон найзручніший варіант проти Санду і вона здобуде над ним перемогу.

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За таких обставин, якщо росіяни прагнуть перемогти на президентських виборах їм краще вмовити Додона відмовитись від участі у них і знайти більш нейтральний варіант. Чи вдасться Кремлю? Складно відповісти.

Для початку, не факт, що Додон не має підтримки окремої "кремлівської вежі", якою може виступати вже згаданий Козак. Останній активно комунікував з експрезидентом раніше і може розглядати його як свій "щасливий білет" у забезпеченні проросійського реваншу у Молдові. У такому ракурсі варіант з Додоном може бути індивідуально кращим для Козака, ніж то й же Шор, який веде власну гру.

Ще один аргумент "проти" – плани самого Додона. Так, російська сторона може натиснути на нього, але закрити у Москві до закінчення президентської кампанії – навряд. Додон розуміє, що для його приватних інтересів краще йти на вибори, щоб підтримувати рейтинги і далі вести партію у парламент. Всупереч усім рекомендаціям ззовні, банально він може прийняте власне рішення.

Виборчий прогноз

Звичайно складно давати чіткі прогнози, однак можна припустити, що у разі прийняття рішення Додоном йти на вибори, він пройде у другий тур разом з Санду, де програє. Будь-який інший проросійський кандидат також не виглядатиме фаворитом. Є висока ймовірність того, що Санду утримає пост.

Альтернативний пріоритет Росії у першому раунді виборчого циклу – зірвати референдум про європейське майбутнє Молдови, який одночасно проходитиме з виборами. Низький рівень явки або негативне голосування можуть стати "втішним призом" для Росії на фоні потенційного переобрання Санду.

Інша стратегічна мета – парламентські вибори 2025 року, де російська сторона може зробити ключову ставку. Чому?

Відповідь проста – "Дія і солідарність" не втримає монобільшість, а усі проросійські сили у сукупності (Партія соціалістів, комуністи, блок "Побєда") можуть набрати в орієнтовному діапазоні 45%.

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Сформувати проросійську більшість і уряд – це справжня мрія, яка дозволить Росії перехопити владу у Молдові і поставити президентку Санду у жорсткі рамки.

Варто зауважити, що для гарантування мети, Кремлю потрібна підтримка інших опозиційних сил, які не обмежені проросійським електоральним полем.

Проєвропейська опозиція

На рівні експертних коментарів часто побутує думка про спроби Росії домовитись з іншими політичними групами впливу Молдови, серед яких Ірина Влах, Іон Кіку, Іон Чебан, щоб ті діяли спільно проти Санду, але в інтересах Москви.

Поки що не помітні фундаментальні ознаки того, що Росії вдалось досягнути успіхів. Індикатором такого припущення є пошук єдиного кандидата на президентську кампанію. Виглядає так, що Кіку не розділяє ідею опозиційної єдності і піде сам на вибори або делегує іншого представника власної партії.

Примар Кишинева Чебан нівелював усі прогнози експертної спільноти, яка вбачала у ньому кандидата центриста на президентських виборах, якого кулуарно підтримуватимуть проросійські сили. Він відмовився балотуватись і поставив у незручне положення прихильників подібної версії.

Чебан справляє враження суб'єктного гравця, який орієнтований на використання результатів роботи у столиці, як майданчика для розвитку власного політичного проєкту у національному масштабі. Він активно контактує із західними дипломатами, налагоджує комунікацію на рівні європейських соціалістів. В таких умовах, входити в умовну орбіту впливу російських сил виступатиме суттєвою політичною помилкою.

В будь-якому випадку, важливе значення гратиме позиція альтернативних політичних сил орієнтовно центристського спрямування у 2025 році. Тоді може сформуватись ситуація, за якої жоден табір не матиме достатньо голосів для коаліції, що надаватиме "золоту акцію" іншим партіям, які пройдуть у парламент.

Висновки для України

Виборчий цикл у Молдові – це шанс Росії спровокувати політичну дестабілізацію у Молдові та створити умови для реваншу. В інтересах України, щоб подібний план провалився.

Найкращий сценарій – це переобрання Санду у 2024 році й формування парламентської коаліції у 2025 (для прикладу, якщо "Дія і солідарність" сформує більшість з MAN). Будь-який інший розвиток подій загрожує суттєвими внутрішніми проблемами для сусідньої країни, значення якої для України – важко переоцінити.