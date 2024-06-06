Будем богатыми – будем жить

Все же так просто. Так очевидно. Эта война не последняя. Будут еще, потому что враг упорно не хочет умирать.

Читайте также Билет в цивилизованный мир: что изменится благодаря закону об английском языке

Россия попытается прийти снова, чем бы эта война не закончилась: если она победит, то захочет нас добить, если же победим мы – она захочет реванша.

Война становится все дороже с каждым годом. Нам нужно закрыть огромную линию границы минами, артиллерией, техникой, авиацией, ночниками, тепловизорами, fpv-дронами, РЭБом и РЕРом, беспилотными самолетами дальней разведки, профессионально подготовленными людьми. Нам нужны спутники, нам нужна связь, нужно все, что придумано для войны.

Это требует огромных, запредельных, фантастических для нас средств.

В 2021 году ВВП Украины достиг рекордно высоких 200 миллиардов долларов. Для сравнения: ВВП техасского города Остин (с пригородами) равен 89 миллиардов долларов, при том, что Остин не самый богатый город не то чтобы во всем США, а даже в Техасе он то ли на втором, то ли на третьем месте по ВВП.

Я говорю о том, что мы или будем богатыми, или умрем. Деньги решают почти все. Нам нужно оружие, оружие, оружие и оружие. Получить его трудно – вы видите. Купить существенно проще. Когда будут деньги, мы будем торговаться. Сейчас мы просим. Результаты соответствующие.

Заметьте Не "хлопок" в Белгороде: настоящая причина разрешения США бить по России

Нам нужны экономические реформы, которым никто не мешает. Либерализация экономики, реформа судов, налоговая в наморднике и на голодном пайке. Вся эта шобла, которая кормится с бизнеса, убивает наше будущее.

Быть богатым может и стыдно в Украине, потому что богатых у нас не любят. Но их точно любят в мире производителей оружия за рубежом. Каждый день, когда страна не становится богаче, приближает нас к будущему поражению в войне. Будем богатыми – будем жить. Нет – умрем. Все.