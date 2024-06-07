Большая переобувка

Мне страшно интересно послушать, как вся эта банда преданных – далеких и близких к власти – начнет крутиться, рассказывая, что были не при делах. Не знали, не понимали, не думали, были введены в заблуждение. Как будут вымаливать нормальное к себе отношение, снятие санкций и запретов, как будут хоть мизинчик просовывать в ненавистный сегодня западный мир.

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Мы услышим множество чудесных историй о российском природном "миролюбии, о стремлении законности, о неприятии агрессии на генетическом уровне". Шаман споет проникновенно "Хотят ли русские войны?". И официальные лица, плюнув на еще живого Дмитрия Медведева, начнут размахивать новыми договорами об ограничении ядерных вооружений.

Боюсь, что рано или поздно мир поверит, что это Владимир Путин был во всем виноват. Только Путин – и больше никто. А миллионы россиян, которые сейчас ему аплодируют, были "введены в заблуждение". Тут неплохо было бы для достоверности картинки привлечь к ответственности все еще живых пропагандистов – именно они обманывали массы по преступному приказу покойного уже руководства.

Большая переобувка всегда следует за смертью диктатора, и я хочу понаблюдать за очередным всеобщим пренебрежением.

Хотя, ради справедливости... Разве кто-то дал официальную оценку Финской войне? Нападению на Польшу в 1939 году и российско-польской войне 1920 года? Разве признали преступной войну в Афганистане и уничтожение миллионов афганцев советскими войсками? По сути, никакого осмысления и тем более переосмысления политики и методов не произошло. Овечья шкура, наброшенная на окровавленную пасть волка, – вовсе не означает перевоспитания хищника и появления ягненка.

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Суть не меняется. Но сам процесс переобувания стада – это эпическое зрелище. Очень хочется еще раз посмотреть на массовое прозрение и тонны крокодиловых слез.

Мир поверит им снова и история повторится

Что забавно, я почти уверен, что этот номер сработает. Не сразу, но сработает. Их пустят в цивилизованный мир. Сначала в прихожую, где самые хитрые представители перевоспитавшихся масс будут робко топтаться у порога.

Потом пригласят в гостиную. Потом пустят за стол, хоть и посадят на краю. А в результате рано или поздно они снова попытаются вломиться в спальню хозяев с автоматом. По привычке. И сделают новую Бучу по приказу нового ничтожества, пробравшегося в Кремль. Как уже неоднократно было и как еще неоднократно будет.

Потому что мимикрия не равна покаянию и переосмыслению. Без покаяния и переосмысления общество не изменить.