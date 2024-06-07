Ситуация в учебных центрах

За последнее время к нам прибыли на базовую военную подготовку около тысячи новобранцев.

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Есть люди, которые пришли с рекомендательными письмами. Их пока не много. Есть люди, которые получили рекомендательные письма прямо в центре (по распоряжению НГШ) от бригад, которые есть в приоритетном списке комплектования. Их тоже есть определенное количество. Однако большинство – обычные люди с ТЦК.

В зависимости от областей и ТЦК отличается подход к работе и отношение к людям. Одни пытаются набрать алкоголиков и бездомных (хотя из последних были случаи хороших бойцов в перспективе), другие присылают команды людей, которые подготовились к службе: с сумками, необходимыми вещами, запасами пищи и так далее.

А теперь внимание – из всех этих людей отказались проходить обучение и дальнейшую службу аж один человек. Один! Из всех "бусифицированных", недовольных и "мятежных". Этот "один" еще с первого дня в ТЦК заявил, что он во что-то там верующий и не может держать оружие в руках. Но это не является официальным основанием для увольнения или отсрочки, поэтому или будет учиться и служить (не знаю где, как и кем), или им будут заниматься правоохранители. Я не хочу разбираться, почему одни верующие идут капелланами и даже воюют, а другим – религия не позволяет. У государства четкая позиция – служат.

Через несколько дней приходит понимание начала новой жизни

Я это все к чему? В дни приема личного состава часть людей растеряна и напугана. Они не уверены ни в чем. У них закончилась старая жизнь, а новая пугает. Потому что если почитать и посмотреть новости, то там ад. Но за несколько дней люди обживаются и приходит понимание, что это просто новая жизнь. Такая же полноценная жизнь, просто в других условиях. Просто подготовка к новой работе. Профессиональная подготовка.

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Люди видят отношение к себе, и к своему делу в инструкторов и преподавателей. Люди понимают, что они нам нужны. Мы для них и есть первое отражение государства. И мы о них заботимся. Мы их готовим. Мы относимся к ним с уважением. Они уже наши собратья. Возможно, через месяц с кем-то из них мы будем в одном окопе. Или наоборот – кто-то, получив боевой опыт, за пол года придет к нам инструктором или в управление.

Люди просто начинают жить и проживать новую жизнь. При чем для многих кардинально меняется их роль и восприятие себя в жизни. Социальные роли меняются. Человек, загнанный жизнью под плинтус, может раскрыться со стороны, которую сам от себя не ожидал.

Весь страх, весь испуг, все нежелание определяется неуверенностью и неопределенностью. Они как нагнетаются, так и выветриваются. Нормальные условия проживания, расписание, профессиональная подготовка и полная отдача инструкторского состава, хорошее отношение и ответственный и доброжелательный подход к каждому меняет отношение человека к ситуации буквально за несколько дней. Вот и все. 151-й учебный центр. Мы и есть стандарты НАТО.