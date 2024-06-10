Поэтому, когда вы в очередной раз где-то увидите и прочитаете о "страшных 30 тысячах в месяц", имейте в виду, это существенно превышает реальные показатели (и соответственно, возможности) противника в сфере восстановления и наращивания численности личного состава.

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Что надо знать о российских резервах

Реальная численность всего резерва противника, как оперативного, так и так называемого стратегического, в целом не превышает 50 – 60 тысяч единиц личного состава. Это по всем направлениям и включая глубокий тыл. И это по наиболее оптимистичным для россиян подсчетам.

Другой вопрос – место, способ и время применения этого резерва. Реализация плана российского командования на летне-осеннюю кампанию 2024 года, который, очевидно, предусматривает организацию и проведение наступательной операции оперативного уровня (или лучше сказать – попытки ее проведения), потребует от врага максимальной концентрации этих резервов на каком-то выбранном операционном направлении.

Сейчас стоит внимательно следить куда и в каких объемах "поедут" российские резервы и какого рода перегруппировки будут происходить в составе так называемой Объединенной группировки ВСУ России на юго-западном ТВД.

Это более достоверно будет свидетельствовать об истинных планах и замыслах противника. Сейчас, по моему субъективному мнению, по уровню вероятности первая тройка выглядит следующим образом: