Тому, коли ви в черговий раз десь побачите та прочитаєте про "страшні 30 тисяч в місяць", майте на увазі, це суттєво перевищує реальні показники (й відповідно, можливості) противника у сфері відновлення та нарощування чисельності особового складу.

До теми Дві причини, чому у червні росіяни активніше використовують "Шахеди"

Що треба знати про російські резерви

Реальна чисельність всього резерву противника, як оперативного, так і так званого стратегічного, загалом не перевищує 50 – 60 тисяч одиниць особового складу. Це по всіх напрямках й включно із глибоким тилом. І це по найбільш оптимістичних для росіян підрахунках.

Інше питання – місце, спосіб та час застосування цього резерву. Реалізація плану російського командування на літньо-осінню кампанію 2024 року, який, очевидно, передбачає організацію та проведення наступальної операції оперативного рівня (або краще сказати – спроби її проведення), вимагатиме від ворога максимальної концентрації цих резервів на якомусь обраному операційному напрямку.

Зараз варто уважно слідкувати куди й у яких обсягах "поїдуть" російські резерви та якого роду перегрупування будуть відбуватися у складі так званого Об'єднаного угрупування ЗСУ Росії на південнозахідному ТВД.

Це більш вірогідно свідчитиме про справжні плани та задуми противника. Зараз, на мою суб'єктивну думку, за рівнем ймовірності перша трійка виглядає наступним чином: