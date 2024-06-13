Однак не тільки із цим пов'язані нові американські санкції проти Росії.

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Нові санкції США – перший серйозний удар по економіці Китаю

Тепер вони спрямовані не лише проти російських, але й проти китайських компаній. І в тому числі компаній, які діють у Гонконзі. Він є особливою економічною зоною для Китайської Народної Республіки.

Це продовження цієї тенденції, про яку говорив Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен під час свого візиту до Пекіну – "якщо китайське керівництво не припинить діяльність своїх фірм, які допомагають відновленню військово-промислового комплексу Російської Федерації, це зроблять Сполучені Штати". Як бачимо, голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін не прислухався до цих попереджень з Вашингтону...

От тепер з'явилися перші серйозні удари по економіці Китаю, яка останніми роками й так перебуває не в найкращому стані. Наразі розвиток економіки країни є однією з головних задач Сі Цзіньпіна після його переобрання на третій термін на посаду голови КНР і генерального секретаря Центрального Комітету компартії Китаю.

Тож нові санкції від США – це головна новина для китайського ділового світу, зараз вона на перших шпальтах китайських видань.

Звичайно, керівництво Китайської Народної Республіки буде змушене реагувати на це попередження – не лише гучними заявами, а й такими діями, які насамперед унеможливлять нові санкції американців проти китайської економіки.

Допомога росіянам від Китаю може значно послабшати

Кількість китайських фірм, які сьогодні працюють для допомоги Росії, буде зменшуватися. І навіть якщо якась допомога збережеться, то буде камуфлюватися настільки, що її можливості будуть невеликими.

Будуть зменшуватися самі можливості для виживання економіки Російської Федерації. Оця "дедоларизація" і "декетаїзація" російської економіки – ще одне свідчення того, що Вашингтон готовий проводити нові "червоні лінії" у своїх стосунках з Москвою.

Президент США та представники його адміністрації усвідомили, що Путін сприймає небажання Байдена й інших лідерів західного світу переходити через його "червоні лінії" не як бажання домовлятися і закінчити війну цивілізовано, а як ознаку слабкості. І що президент Росії продовжує вважати, що йому все можна і йому за це нічого не буде.

Тож тепер російська економіка буде намагатися виживати в нових економічних умовах...

Все це сигнали для президента Росії й голови КНР – з кожним місяцем війни Росії проти України будуть закручуватися всі гайки, пов'язані із можливостями економічного розвитку двох авторитарних держав, які насмілилися кинути виклик цивілізованому світу.

І що Захід буде готовий не рахуватися із власними проблемами, які можуть виникнути внаслідок посилення санкційної політики проти Росії та Китаю.

Захід нарешті готовий піти на економічні жертви заради миру

Коли стає вибір між жертвами для економіки і можливістю початку Великого конфлікту, який врешті-решт закінчиться застосуванням ядерної зброї, то звичайно краще дати авторитарним режимам чіткий урок правильної поведінки, ніж допустити щоб вони дійсно повірили у свою безкарність і в те, що вони можуть зробити все, що їм заманеться у сучасному світі.

Для Володимира Путіна, його оточення і для всіх тих, хто вірив в непереможність російської економіки, я сподіваюсь, починаються чорні дні.

І було б дуже непогано, щоб такі ж чорні дні почалися для голови Китайської Народної Республіки, для політичного керівництва Китаю і всіх тих, хто намагався підтримувати Росію у її протистоянні із цивілізованим світом.

Китай з його підтримкою Москви має відповісти за найвищою економічною ціною.